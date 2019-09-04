Восемь вопросов о конкурсе "Православная инициатива"

Уже можно готовить проекты, делать бюджеты и отправлять заявки. «Комсомолка» подготовила ответы на 8 самых популярных вопросов потенциальных участников конкурса.

1. Где принимаются заявки?

Заявки на Конкурс принимаются на сайте www.newpravkonkurs.ru.

2. До какого числа можно подать заявку?

Конкурс "Православная инициатива" на получение грантов для общественно значимых проектов проходит до 15 октября.

3. Изменились ли условия?

Условия остаются прежними, но изменились даты сбора заявок – до 15 октября 2019 года. Почему такое нововведение? Это сделано в ответ на многочисленные просьбы участников Благотворительной грантовой программы «Православная инициатива» о сокращении этапа экспертизы заявок в связи с необходимостью планирования бюджетов в деятельности организации на следующий год.

4. Когда будут объявлены победители, и каковы сроки реализации проектов?

Победителей объявят не позднее 15 января 2020 года. Реализация проектов может начаться 15 февраля и завершиться 15 ноября 2020 года.

5. Каких проектов ждут организаторы?

Ответ на этот вопрос – фрагмент из интервью епископа Зеленоградского Саввы, заместителя управляющего делами Московской Патриархии, сопредседателя Единого экспертного совета международного грантового конкурса «Православная инициатива».

«За 10 лет существования конкурса под эгидой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявки были посвящены самой разной тематике: помощи приютам для беременных, созданию православных библиотек и образовательных программ; взаимодействию между православными приходами, общественными и благотворительными организациями. В новом конкурсе хотелось бы видеть и заявки нового типа - заявки, посвященные вовлечению людей в общественную жизнь, в том числе, в построение справедливого общества».

6. Где можно познакомиться с Положением конкурса?

Положение о программе «Православная инициатива», Извещение об объявлении Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020», документы, а также методические материалы для подготовки заявки на Конкурс размещены на сайте www.newpravkonkurs.ru.

7. Кто отвечает за проведение конкурса?

За проведение конкурса, в том числе техническое обеспечение конкурсных процедур, организацию экспертизы поступивших заявок, финансирование победителей, получение и проверку отчетности, возложено на Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

8. Где и как можно посоветоваться со специалистами?

Консультации специалистов Фонда «Соработничество» можно получить в индивидуальном порядке по электронной почте konkurs2019@pravkonkurs.ru, а также у региональных координаторов на сайте https://newpravkonkurs.ru/Home/About (раздел «О нас»).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Международный открытый грантовый конкурс «Православная иницитива» проводится уже 14 лет. На конкурс 2018-2019 было подано 1250 заявок из 77 регионов России и 14 стран. Победителями стали 255 проектов.