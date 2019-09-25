«Ели орехи и кипятили болотную воду»: заблудившаяся семья рассказала, как двое суток выживала в тайге

Нашлись! Эта новость моментально облетела СМИ и соцсети, ведь за судьбу потерявшейся в тайге Красноярского края семьи переживали во многих уголках страны.

Напомним, Виктор и Наталья Демко, две их дочери Вика (старшая, учится в педколледже, в Ачинске) и Настюшка (школьница, ей всего 11 лет) больше двух дней плутали по непролазной тайге. Пошли за шишкой в лес и заблудились. На обочине дороги осталась их старенькая «Хонда» - ее обнаружили первой, когда родственники забили тревогу… К людям семья вышла только чудом. А может, и ангел-хранитель вывел – уж слишком много в истории заблудившейся семьи невероятных совпадений. О них «Комсомольской правде» - Красноярск рассказала Наталья Демко.

Предчувствие и коробок спичек

Виктор и Наталья живут с детьми в райцентре Тюхтет (280 километров от Красноярска). Он работает в Доме культуры водителем, она – завхоз в местной больнице. Живут небогато, но дружно, рассказывают коллеги Виктора. Иногда он подрабатывает извозом ( пассажиров берет до Красноярска) да лесным промыслом - шишки, грибы, ягоды... В семье две дочки. Маленькая Настюшка (ей всего 11 лет) еще школьница, а старшая Вика (ей 20 лет) учится в педколледже, в Ачинске. На выходных Вика гостила у родителей, на следующий день планировала на учебу ехать. Но повернулось по-другому.

Волонтеры, спасатели, полиция, следователи - всем миром искали Демко в тайге Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

- Погода пока стоит, мы решили за шишками ехать. У нас сейчас полная тайга народу – все собирают, сдают. Люди небогато живу, а тут все-таки приработок… Настю сначала брать не думали. Но она очень просилась: «Мама, я с вами хочу». Ну, что ребенка оставлять – взяли, думаем, пусть погуляет, воздухом подышит, - вздыхает Наталья. – Утром в сторону Красинки выехали. Я еще перед отъездом, когда проверяла, все ли взяли спички прихватила.

Со спичками, и правда, целая история. В семье курит только Виктор – у него огонь всегда при себе. А Наташа в тот день прихватила их случайно. Говорит: «Смотрю, лежат на каминной полке. Думаю, дай возьму – вдруг потеряемся, пригодятся». Как в воду глядела…

Идем на восток

За шишкой Демко направились в сторону Красинки. С основной трассы свернули, еще километров 5 проехали и остановились. Связи в этих местах нет, а ВТО приложение с компасом на телефоне у Вики хорошо работало. Решили на него ориентироваться.

Пока семья блуждала по тайге, начались масштабные поиски Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

- Первый раз мы зашли в тайгу довольно глубоко, набрали пару мешков шишки. Вика по приложению посмотрела, как выходить, и мы благополучно вернулись к машине, - вспоминает Наталья. – Это около трех часов дня было. Мы пообедали, чай попили и решили еще один заход сделать. Конечно, никакого перекуса из машины или воды не брали – думали, еще часок и домой. Тут еще народ подтянулся, и мы отъехали от людей немного, чтобы не мешать другим «шишкарям».

Тут надо пояснить, что за тайга в Тюхтетском районе. Ручьев и гор тут нет. Нет и нахоженных тропинок, лес смешанный, - кедрач, кустарники и болото. Во второй заход Виктор, Наталья и Вика набрали с полмешка шишек. Настя собирала их в маленькую сумочку из-под сахара. Наверное, с час шишковали, потом решили возвращаться к машине. Вика сверилась с компасом на телефоне – идти надо на восток, там машина. Через полчаса хода стало понятно, что вместо трассы, где ждет старенькая «Хонда», вокруг еще больше сгустилась тайга.

Тайга в Тюхтетском районе непролазная - вязнут и ноги, и техника Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

- Блуданули мы, кажись, Наташа, - обернулся к жене Виктор. Он впереди шел, дорогу прокладывал.

- Ну, давайте как-то выбираться, - ответила она. Испугалась, конечно, - дело к вечеру, на девчонках только тоненькие ветровки да брючки. И сами одеты не для ночевки. Кругом болото: ступишь – нога в галоше вязнет сразу. Повсюду медвежьи следы…

Но ради детей Наташа решила держаться. Сверились с компасом – тот все еще на восток указывал. Еще через полчаса стало понятно: ночевать придется в тайге – темнеет тут рано. Пришлось готовиться на ночлег.

Кружка на дереве

Дети к тому моменту устали уже, но обе держались. Настя только пить просила. А попить только … болотная вода из ладошек. Из еды – орехи кедровые да шиповник дикий. Но они хорошо голод утоляют и сил много дают.

- Когда место для ночевки выбирали, я голову вверх подняла, смотрю – на ветке кедра кружка железная висит. Ржавая вся от дождей, но целая, - говорит Наташа. – Мы костер развели из веток сухих, отчистили ее, как могли. И вскипятили в ней воду – девочкам пить. Шиповника туда накидали – вот такой чай у нас был. Из лапника лежанку им сделали, - чтобы не на земле. Из мешка шишки выкинули и накрыли их. Так они и спали. А мы с муже попеременке дежурили у костра, чтобы не затух. Так спички с каминной полки и пригодились. В тайге ночью очень страшно, она своей жизнью живет: шорохи везде, деревья трещат – кажется, вот-вот медведь нагрянет. Следов-то вокруг море. Я и поплакать успела… Муж поддерживал.

Наутро Демко вновь отправились в путь в надежде наткнуться на какую-то дорогу. В принципе, они понимали, сколько километров прошли. У Вики на телефоне есть шагомер – он каждый километр отмеряет. За понедельник, наверное, километров 30 намотали.

- Настя у нас молодец. Мы с мужем за нее больше всего боялись – маленькая ведь еще. Думали, на себе нести придется. А она всю дорогу шла сама, не плакала, не отставала – в общем, боец настоящий, - улыбается Наташа. – Орехи и чай с шиповником пили и ели – вот и все.

Теперь в тайгу ни ногой, говорят Демко Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

К вечеру дороги Демко опять не нашли. Пришлось вторую ночь коротать в лесу. Наташа говорит, что отчаяние не раз подкатывало. Идешь-идешь, а просвета нет – непролазная тайга. Но утром третьего дня семья наткнулась на следы от вездеходов и грузовиков – на них лес отсюда вывозят. Решили идти по ним.

Шли по пятам

- Если бы не вышли во вторник к деревне, не знаю, что было бы, - вздыхает Наташа. – Шли-шли по следам от машин, видим – поляна. Муж говорит: «Деревня рядом». Минут через 15 крыши домов оказались.

Демко постучались в первый же дом. Открыл паренек.

- Это вас, наверное, все ищут? – спросил, улыбнувшись.

- Наверное, нас, - не веря, что выбрались, ответили Демко.

Тут же родственникам позвонили, а у тех – следователи. Так все и узнали, что нашлась семья. К слову, к тому моменту поиски уже шли масштабные. Чтобы их организовать, было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК России (Убийство) – таков регламент. Полиция стянула в район поисков 125 человек, спасатели тоже прибыли с техникой, волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» еще ночью выдвинулись на подмогу.

- Поисковая группа сразу верно взяла направление, шли буквально по пятам - найдены были их следы, брошенные семьей мешки с шишками, место ночевки, - рассказал позднее Оксана Василишина, руководитель «Поиска пропавших детей - Красноярск». - По данным трекера, семья ушла от места, где они оставили машину на 17 километров по прямой, а в общей сложности они прошли по лесу около 50 километров. Работали мы слаженно. И с каждым разом нам удается все эффективнее искать пропавших людей, это значит, что помощь к тому, кто ее ждет, придет быстрее.

… Сейчас Демко всей семьей находятся дома, в Тюхтете. Залечивают синяки да ссадины. После двух дней ходьбы у Наташи разболелись ноги, распухли. Виктор и девочки держатся бодрее – по паре синяков всего. После двух дней в тайге, считай, легко отделались.

- Главное, мы живы, - говорит Наталья. – А в тайгу пока больше ни ногой.

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