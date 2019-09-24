СЕГОДНЯ 08:07 2019-09-24T08:07:58+03:00

«Машину нашли на обочине»: семья из 4 человек ушла в тайгу за шишками и не вернулась. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

О людях ничего неизвестно уже третий день

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В тайге Тюхтетского района Красноярского края пропала семья из четырех человек: отец с матерью и дети, им 11 и 20 лет. Ушли за шишками и заблудились, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- О людях ничего неизвестно уже третий день, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксана Василишина. – Пока у нас нет ни фото, ни фамилии. Вчера позвонили из полиции: нужна помощь в розыске. Наши волонтеры уехали в ночь и с утра еще – два экипажа. Ищут на квадроциклах, поднимают коптер.

Что известно о пропавших? Семья живет в Тюхтете. В тайгу ушли утром в воскресенье, 22 сентября. Когда люди не вернулись, близкие отправились искать. Машину нашли на обочине, рядом – никого.

На поиски подняли 125 сотрудников полиции из ближайших районов, а также сотрудников МЧС и волонтеров, добавляют в пресс-службе регионального главка:

- Опрашиваются все, кто видел семью накануне исчезновения. Также продолжаем прочесывать тайгу в районе предположительного места пропажи.

Напомним, именно в Тюхтетском районе два года назад потерялась 13-летняя Яна Тамочева. Целую неделю девочка выживала в глуши: спала на лежанках из пихты, ела ягоды. И выжила – каким-то чудом.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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Найденная в тайге Тюхтетского района 13-летняя девочка спала на лежанках из пихты и питалась ягодами

Пошла по ягоды с мамой и сестрами. Они вернулись, а Яна заблудилась. Поиски вели всем миром: полиция, Росгвардия, МЧС, кинологи с собаками и волонтеры – лес прочесывали 230 человек. (Подробности)

Блуждавшую семь дней в непролазной тайге 13-летнюю девочку нашли живой и невредимой

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ИСТОЧНИК KP.RU