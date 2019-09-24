«Ищут с коптера и прочесывают лес»: после пропажи семьи в тайге заведено дело об убийстве

После пропажи в тайге Красноярского края семьи из четырех человек следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Напомним, 49-летний Виктор Демко вместе с женой Натальей, ей 46, и двумя дочками, 11-летней Настей и 20-летней Викой, отправились в лес за шишками. Это было утром в воскресенье, 22 сентября. Обратно они не вернулись. Чуть позже на обочине нашли машину семьи.

- В тот же день, 22 сентября, к следователям обратилась мать женщины, - уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

Вскоре завели уголовное дело. Не потому что в случившемся есть криминальный след. Но для того, чтобы исследовать обстоятельства пропажи людей со всей полнотой. А это возможно только в рамках уголовного дела.

Сейчас следователи опрашивают тех, кто видел семью накануне ее исчезновения. 125 полицейских, а еще волонтеры и местные жители прочесывают тайгу.

Напомним, это те самые места, где два года назад заблудилась 13-летняя школьница Яна Тамочева, -Тюхтетский район.

- Глухая тайга: высокая трава, комары, дикий зверь, связь есть далеко не везде, - рассказала руководитель организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксана Василишина. – Наши люди там уже с ночи. С собой квадроцикл и квадрокоптер, ищут людей с воздуха.

КОНКРЕТНО

Если вам известно, где может находиться семья, вы видели этих людей, звоните:

+7 (39158) 2-12-37 (полиция, Тюхтет) + 7 950-99-66-066 (волонтеры – круглосуточно).

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