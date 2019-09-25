2019-09-25T08:26:20+03:00
Звезды

На «Детском Евровидении-2019» выступит 12-летний певец из Тувы Денберел Ооржак

В дуэте с Татьяной Меженцевой он стал победителем отборочного тура
Татьяна РЯБИНИНА
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Деренбел и Татьяна! Болеем за них 24 ноября. Фото со страницы Детского Евровидения Вконтакте.Деренбел и Татьяна! Болеем за них 24 ноября. Фото со страницы Детского Евровидения Вконтакте.
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На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019", который пройдет 24 ноября в Гливице (Польша), Россию представит дуэт Татьяна Меженцева (Москва) и Денберел Ооржак (Тува) с песней «Время для нас».

Это стало известно после отборочного тура в Москве, в котором приняли участие 11 юных музыкантов в возрасте от 9 до 14 лет. По результатам интернет-голосования, а также оценок профессиональных детского и взрослого жюри, победители отбора получили 941 балл.

Напомним, "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года, в нем принимают участие исполнители в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.

Поздравляем 12-летнего исполнителя из Тувы Денберела Ооржака, который стал известен в этом году благодаря участию в песенных конкурсах.

В частности, композитор Игорь Крутой так оценил выступление юного певца и даже предсказал его участие в детском Евровидении: «Я чувствую внутри, что становлюсь просто фанатом. Попробую возглавить твой фан-клуб. Настолько гармонично в тебе все. Пластика и вокал. Мне кажется, за тобой, я боюсь сглазить, огромное будущее. Я смотрю на тебя как на человека, которой, может быть, даже в этом году будет на детском Евровидении представлять нашу страну».

Послушать песню можно на странице Детского Евровидения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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