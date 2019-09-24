Врачи Ольга Тоначева и Андрей Мазаев: профессионализм, чуткое отношение, понимание и забота

Работа отделения любой больницы складывается из профессионализма всех сотрудников - от руководителя до санитара. В отделении онкоурологической хирургии можно встретить только замечательных врачей, искреннее переживающих за свое дело и за жизнь своих пациентов. Заведующая отделением онкоурологической хирургии Ольга Геннадьевна Тоначева, врач-онколог Андрей Владимирович Мазаев знают самый действенный рецепт для выздоровления – это профессионализм врачей и забота.

В благодарность за свою работу они получают десятки писем от своих пациентов. И вот некоторые из них:

«Большое спасибо заведующей отделением онкоурологической хирургии Ольге Геннадьевне Тоначевой, врачу-онкологу Андрею Владимировичу Мазаеву за их профессионализм, чуткое отношение, понимание и заботу. Огромная благодарность всем медсестрам, санитаркам. Поразила чистота, прекрасные просторные палаты с наличием всех удобств для больного, всегда готовый прийти на помощь медперсонал. Здоровья и успехов в вашем нелегком, но очень благородном деле».

«Хочу выразить благодарность всему персоналу отделения онкоурологической хирургии за профессионализм, внимательное и чуткое отношение. Большое человеческое спасибо доктору Андрею Владимировичу Мазаеву за качественно проведенную сложную операцию, а также заведующей отделением Ольге Геннадьевне, которая сумела нас настроить на положительный результат операции».

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