2019-09-28T12:38:24+03:00
Здоровье

III Всероссийская медицинская конференция в Красноярске: внедрение стандартов качества в работу медицинских учреждений

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На конференции присутствовал министра здравоохранения Красноярского края Борис Немик Фото: medgorod.ruНа конференции присутствовал министра здравоохранения Красноярского края Борис Немик Фото: medgorod.ru
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В Красноярске завершила свою работу III Всероссийская конференция по внедрению стандартов безопасности и качества оказания медицинской помощи, в которой приняли участие 420 специалистов и руководителей медучреждений из разных регионов страны - от Москвы до Владивостока. В этом году с докладами выступили гости из Японии, Южной Кореи, Нидерландов, Сербии, Казахстана.

В Красноярской краевой клинической больнице начали внедрять стандарты управления безопасностью и качеством оказания медицинской помощи с 2012 года. Министерство здравоохранения края поддержало эту инициативу. Как итог – медицинский форум, который за три года стал авторитетной площадкой на всей территории Сибири и Дальнего востока. Опыт красноярских медиков рекомендован к распространению Росздравнадзором, и использован федеральным министерством здравоохранения РФ при подготовке стандартов безопасности и качества для всех российских больниц.

Качество внутренних коммуникаций в коллективе тоже влияет на безопасность Фото: medgorod.ru

Качество внутренних коммуникаций в коллективе тоже влияет на безопасность Фото: medgorod.ru

В современном мире врачи используют в лечении новейшие методы и технологии, о которых еще 15 лет сложно было и мечтать. Даже в отдаленных регионах проводятся операции по трансплантации донорских органов, применяют безопасные малоинвазивные методики, продляют жизнь пациентов в случаях, которые раньше были безнадежными. И зачем медицинским учреждениям стандарты качества?

- Опыт показывает, что в организациях, где на практике системно используются стандарты менеджмента качества, изменяются вполне измеримые показатели деятельности, - рассказали в пресс-службе Красноярской краевой клинической больницы. - Значительно уменьшается время от поступления пациента в учреждение до постановки диагноза, сокращается время проведения обследований, что, например, критически важно при поступлении больных с подозрением на инсульт, инфаркт, пострадавших в тяжелых ДТП. Кроме того, на порядки уменьшается количество послеоперационных осложнений, случаев внутрибольничных инфекций, инцидентов и неблагоприятных случаев. Также улучшаются условия пребывания пациентов и работы персонала, повышается общая культура.

Практические занятия по управлению рисками и составлению эффективных квалиграмм Фото: medgorod.ru

Практические занятия по управлению рисками и составлению эффективных квалиграмм Фото: medgorod.ru

В ходе своего выступления Егор Корчагин, главный врач Красноярской краевой клинической больницы, затронул очень важные вопросы. Он представил презентацию, в которой рассказал о том, что изменилось в больнице с момента внедрения системы управления безопасностью и качеством. Плюсы и минусы, а также, какие трудности пришлось и приходится преодолевать. Самая большая проблема - сопротивление новшествам со стороны персонала. Любая инициатива сверху изначально воспринимается скептически. И только спустя какое-то время, когда позитивные моменты становятся очевидны, сопротивление переходит в сотрудничество.

Третий день конференции был посвящен практическим занятиям по управлению рисками и составлению эффективных квалиграмм (описание процесса в виде схемы, позволяющей определить, кто и что делает при осуществлении процесса). В медицинском контексте это, по сути, инструкция для персонала. Главное, чтобы все эти предписания всегда выполнялись. Ведь только ежедневное постоянное использование новых управленческих технологий в работе клиник приводит к реальному повышению безопасности и качества оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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