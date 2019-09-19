Галина Кузнецова посвятила медицине 43 года своей жизни

В Красноярской межрайонной клинической больнице №4 (ул. Кутузова, 71) ежегодно получают лечение более 23 тысяч пациентов, выполняются более 15 000 операций, более 900 тысяч исследований проводится в лабораториях. Что помогает обеспечить бесперебойную и качественную работу? Прежде всего – люди! В больнице работает очень дружный коллектив. Это грамотные специалисты, которые относятся с огромным вниманием к пациентам любящие и уважают свою профессию. И, конечно, всегда готов помочь «золотой фонд».

Это не простая медицинская сестра, а высококвалифицированный специалист с высшим образованием Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4»

Галина Михайловна Кузнецова работает в этой больнице более 43 лет, из них почти 35 лет главной медицинской сестрой (руководила коллективом медсестер больницы). Глубокая, сдержанная, рассудительная, она сумела грамотно и четко организовать работу среднего и младшего медицинского персонала. А сколько на ее счету уколов, перевязок, участия в наркозах и ассистенции на операциях - и не счесть! Ведь это не простая медицинская сестра, а высококвалифицированный специалист с высшим образованием.

В 2004 году без отрыва от основной работы сумела получить высшее образование по специальности «Сестринское дело» в Красноярском государственном медицинском университете.

С коллегами Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4»

А начинала Галина Михайловна свою «биографию в белом халате» в 1970 году после окончания базового медицинского училища. В 1976 году пришла работать в операционный корпус гинекологической больницы на улице Ползунова. В 1986 году больница вместе с персоналом переехала в новые корпуса на Кутузова, где расположена и по сей день.

При жестком режиме работы, сопряженной с ночными сменами, Галина Михайловна успевала решать очень важные и неотложные вопросы. Она один из инициаторов разработки и внедрения в работу больницы новых информационных технологий для ведения документации в электронном виде. Это дало возможность рациональной расстановки кадров и распределения обязанностей. При ее непосредственном участии вводилось в работу больницы ведение персонифицированного учета расходования лекарственных средств и изделий медицинского назначения на каждого выписанного пациента. Это позволило рационально и эффективно использовать лекарственные средства, а также оптимизировать финансовые ресурсы при закупке новых дорогостоящих, инновационных препаратов.

Галина Михайловна успевала решать очень важные и неотложные вопросы Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4»

Также Галина Кузнецова участвовала в разработке стандартов алгоритмов действий при проведении ежедневной, текущей и генеральной уборок в режимных кабинетах, дезинфекции медицинского инструментария однократного и многоразового применения, алгоритмов выполнения внутримышечной, внутривенной подкожной инъекций. Критерии оценки качества работы медицинской сестры тоже разработаны при ее непосредственном участии.

Большая работа проведена по разработке методических материалов, должностных инструкций на медицинских сестер и санитарок, хронометража рабочего времени, методики по проведению всех видов манипуляций, методических рекомендаций по применению дезинфицирующих средств и инструкций по утилизации отходов.

Галина Кузнецова пользуется заслуженным авторитетом Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4»

Галина Михайловна пользуется заслуженным авторитетом в коллективе и среди медицинской общественности Красноярска и Красноярского края. Она охотно делится своим опытом с молодыми сотрудниками. Например, ежемесячно проводит занятия с медицинскими сестрами и санитарками по изучению санитарных норм и правил, приказов, подготавливает старших медицинских сестер для отделений больницы. Кроме того, возглавляет Совет медицинских сестер, являясь наставником молодых специалистов со средним медицинским образованием, и волонтерское движение в больнице.

В 2019 году Галина Михайловна была назначена медицинской сестрой отдела системы менеджмента качества (отдел, который занимается стандартизацией процессов предоставления медицинских услуг, проведением внутренних аудитов).

На вручении Правительственной награды Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4»

В 2004 году Галине Кузнецовой присвоено почетное звание «Отличник здравоохранения».

В 2011 году вручено Благодарственное письмо Законодательного собрания Красноярского края.

В 2014 году за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу вручена Правительственная награда - «Орден Дружбы».