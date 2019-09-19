Контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью
19 сентября, в четверг, в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» (ул.Никитина, 3 «Б») сотрудники лицензионный-разрешительной работы Управления Росгвардии по Красноярскому краю расскажут о контроле за оборотом оружия и частной охранной деятельностью.
Контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью.
Спикеры:
- начальник отдела Центра лицензионно-разрешительной работы по контролю за оборотом оружия майор полиции Валерий Геннадьевич Фишер;
- начальник отдела Центра лицензионно-разрешительной работы по контролю за частной охранной деятельностью майор полиции Евгений Геннадьевич Вахрушев.
Основные вопросы
Какие документы необходимо предоставить для получения удостоверения частного охранника?
В каких случаях гражданам не может претендовать на правовой статус частного охранника?
Какие требования предъявляются к руководителю частной охранной организации?
Какие-либо изменения в законодательстве, касающиеся оборота оружия, нам стоит ожидать нам в предстоящем новом году?
Что изменилось в законодательстве в рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия «Оружие»?
Как сдать незаконное оружие и не получить срок, а получить выплату?
Какие документы нужны для оформления разрешения на оружие?
Кто может получить лицензию на оружие ? Как это происходит? А кто не может?
Расскажите о правилах хранения, ношения и перевозки оружия?
Что такое Единый портал государственных и муниципальных услуг? Чем он может быть полезен владельцам оружия или желающим стать таковыми?
ИСТОЧНИК KP.RU