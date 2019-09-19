19 сентября, в четверг, в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» (ул.Никитина, 3 «Б») сотрудники лицензионный-разрешительной работы Управления Росгвардии по Красноярскому краю расскажут о контроле за оборотом оружия и частной охранной деятельностью.

Контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью.

Спикеры:

- начальник отдела Центра лицензионно-разрешительной работы по контролю за оборотом оружия майор полиции Валерий Геннадьевич Фишер;

- начальник отдела Центра лицензионно-разрешительной работы по контролю за частной охранной деятельностью майор полиции Евгений Геннадьевич Вахрушев.

Основные вопросы

Какие документы необходимо предоставить для получения удостоверения частного охранника?

В каких случаях гражданам не может претендовать на правовой статус частного охранника?

Какие требования предъявляются к руководителю частной охранной организации?

Какие-либо изменения в законодательстве, касающиеся оборота оружия, нам стоит ожидать нам в предстоящем новом году?

Что изменилось в законодательстве в рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия «Оружие»?

Как сдать незаконное оружие и не получить срок, а получить выплату?

Какие документы нужны для оформления разрешения на оружие?

Кто может получить лицензию на оружие ? Как это происходит? А кто не может?

Расскажите о правилах хранения, ношения и перевозки оружия?

Что такое Единый портал государственных и муниципальных услуг? Чем он может быть полезен владельцам оружия или желающим стать таковыми?