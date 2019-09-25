Юрий Чайка: «Огонь уничтожил почти 9 миллионов гектаров леса – будут масштабные проверки!»

Крупные лесные пожары, охватившие этим летом Сибирь, Дальний Восток, Бурятию и Якутию, уничтожили почти 9 миллионов гектаров леса. Такие данные озвучил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка. В среду, 25 сентября, глава надзорного ведомства провел в Красноярске совещание. Оно было посвящено тому, как исполняется закон в сфере лесопользования.

Мероприятие открыл сам генеральный прокурор. Вот, о чем он рассказал. Приводим тест вступительного слова (с незначительными купюрами).

Миллиардные убытки

- Вынесенные для обсуждения вопросы состояния законности в лесной отрасли на протяжении уже длительного времени остаются в числе наиболее важных.

Принятым по инициативе главы государства федеральным проектом по сохранению лесов определены конкретные задачи, касающиеся охраны, защиты и воспроизводства лесного фонда, также оборота лесоматериалов. Полномочными органами проводится соответствующая работа, однако она не всегда, к сожалению, эффективна.

Крайне острой остается проблема лесных пожаров. Только в текущем году огнем уничтожено почти 9 миллионов гектаров леса. Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Бурятии, Саха (Якутия), Забайкальском, Красноярском, Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях.

На фото - горит сибирская тайга. Фото: лесопожарный центр.

Только после вмешательства прокуроров

- По данным Счетной палаты, ежегодно экономический ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей. Значительные бюджетные средства тратятся на тушение.

Экологии наносится колоссальный вред. В большинстве субъектов состояние сил и средств пожаротушения не соответствует нормативным требованиям, системы предупреждения не сформированы.

Все это не позволяет обеспечить в полной мере защиту лесов и оперативную ликвидацию возгораний. Практически во всех регионах требовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, приобретения и ремонта специальной техники.

Были озвучены основные задачи. Фото: сайт прокуратуры РФ.

Виноваты чиновники?

- К сожалению, безответственная позиция некоторых должностных лиц о нецелесообразности тушения небольших лесных пожаров, находящихся далеко от населенных пунктов и объектам экономики, приводит к серьезным последствиям.

Так, в Иркутской области вследствие допущенной волокиты возгорание увеличилось многократно. С 5 до 1200 гектаров. В результате огонь распространился на территорию Прибайкальского национального парка и вплотную приблизился к жилым домам.

Аналогичные случаи имели место в Забайкальском, Красноярском и Приморском краях. Не меньший вред лесному хозяйству причиняется незаконными рубками. По итогам прошлого года увеличение их объемов установлено в трети субъектов. Среди них – Республика Бурятия и Карелия, Новгородская и Тюменская области.

Прокурорами выявляются факты нелегальной заготовки древесины, которые нередко совершаются при попустительстве, а иногда и явном покровительстве должностных лиц, региональных органов лесного хозяйства, подведомственным им учреждений, в том числе под видом проведения санитарных мероприятий.

После вступительного слова генерального прокурора заслушали несколько докладов. Фото: сайт прокуратуры РФ.

Нарушают и предприниматели

- В лесной отрасли сохраняются и другие системные проблемы. Вопреки требованиям закона органы исполнительной власти не обладают актуальной информацией о состоянии лесов, несвоевременно утверждают документы лесного планирования… Также допускаются нарушения при заключении договоров аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений.

В существующей единой государственной автоматизированной информационной системе учета сделок объем данных не позволяет отследить цепочку поставок лесоматериалов.

Нарушения законодательства повсеместно допускаются и предпринимателями в том числе, реализующими приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. Ими предоставляются недостоверные сведения об объемах заготовки древесины, не соблюдаются условия заключенных договоров/соглашений, не выполняются санитарные противопожарные мероприятия.

В Республике Бурятия, Забайкальском крае, Архангельской области пресекались нарушения в деятельности пунктов приема лесоматериалов, где не велся их надлежащий учет.

Прокурорами повсеместно выявляются факты непроведения обязательных рейдов и иных мероприятий, нарушения административного законодательства, несвоевременная отправка материалов о незаконных порубках и уничтожении лесных насаждений.

Фото: КГАУ "Лесопожарный центр"

Арендаторы должны 7 миллиардов

- Более 15 лет в лесной отрасли функционирует система дистанционного космического мониторинга. Но ресурс в полной мере не используется.

Недостаточно усилий прилагается и в вопросах контроля за соблюдения порядка и сроков оплаты за пользование лесными участками. Так, по итогам первого полугодия текущего года задолженность арендаторов в бюджет составляет почти 7 миллиардов рублей.

Сохраняет актуальность проблема незаконной вырубки. Мер по противодействию ей явно недостаточно. При этом зачастую без должного внимания таможенных органов остаются факты недостоверного декларирования, невозвращения валютной выручки за поставленные лесоматериалы и другие нарушения.

Уголовные дела не доходят до суда

- Крайне неудовлетворительными являются состояние раскрытия и расследования уголовных дел, возбужденных по фактам незаконных порубок и уничтожения лесных насаждений.

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Большинство из них приостанавливается в связи с неустановлением виновных лиц. А впоследствии прекращается за истечением срока давности. До суда доходит только треть уголовных дел по порубкам и не больше 5% по уничтожению леса огнем.

Требует совершенствования работа по возмещению ущерба таких преступлений. За полтора года он превысил 27 миллиардов рублей.

Все отмеченные недостатки предлагаю обсудить и выработать конкретные меры, направленные на исправление ситуации.

Что будет сделано?

После нескольких докладов (министров, глав регионов, лесопромышленников, представителей надзорного ведомства) Юрий Чайка подвел итоги совещания:

- Обсуждение показало, что в сфере лесопользования сохраняются системные проблемы, требующие значительных усилий для их преодоления. Остановлюсь на основных задачах:

- Прокурорам необходимо обеспечить взаимодействие и обмен информацией с правоохранительными, контролирующими и иными полномочными органами, организовать постоянный мониторинг состояния законности в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в том числе на ООПТ.

Полученные, а также поступающие от ОНФ и общественных экологических организаций сведения, использовать в целях совершенствования надзора в рассматриваемой сфере, оперативного реагирования на нарушения.

Фото: КГАУ "Лесопожарный центр"

- Держите под особым контролем реализацию мероприятий федерального проекта сохранения лесов, региональных программ в этой сфере, целевое расходование выделенных из бюджета средств.

Проанализируйте эффективность осуществления региональными органами государственной власти контроля за реализацией приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. Также требуют повышенного внимания вопросы контроля за деятельностью лесопользователей.

Давайте принципиальную оценку фактам попустительства, содействия должностных лиц, органов лесного хозяйства и государственного надзора совершению незаконных рубок, контрабанды леса, других правонарушений.

Не реже одного раза в полугодие проводите в подразделениях органов исполнительной власти и контролирующих ведомств сверки материалов, направленных правоохранительными органами.

Исполнение намеченного поможет добиться кардинальных изменений в сфере лесопользования. Фото: сайт прокуратуры РФ.

- Оптимизируйте деятельность межведомственных рабочих групп. Совместно с представителями органов власти и правоохранительных ведомств организуйте проверки пунктов приема, переработки, отгрузки древесины и лесоматериалов.

С участием представителей территориальных подразделений рослесхоза проверяйте готовность органов власти к пожароопасному периоду, наличие соответствующих сил и средств для предупреждения тушения пожаров.

- В первом полугодии 2020 года вам надлежит организовать проведение масштабных проверок в сфере лесопользования. В ходе них дайте оценку деятельности органов государственной власти по своевременности проведения лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективности проводимых мероприятий по контролю.

Обратите внимание на соблюдение порядка и сроков проведения инвентаризации лесов, постановки земель лесного фонда на кадастровый учет. Пресекайте факты необоснованного исключения сведений о них из государственного лесного реестра.

- Средствами прокурорского надзора добивайтесь ответственности должностных лиц за ненадлежащее выполнение задач по раскрытию и расследованию преступлений в сфере лесопользования, выявления фактов их совершения в составе организованной группы, возможного участия в них должностных лиц, представителей органов государственной власти или контролирующих ведомств.

Поручаю прокурорам изучить материалы дел оперативного учета по фактам уничтожения лесных насаждений за период 2018-2019 годов на предмет выяснения обстоятельств их поджога с целью умышленного причинения вреда экосистеме и экономике страны.

- Остро стоит проблема возмещения ущерба. Реагируйте на факты непринятия органами следствия обеспечительных мер, направленных на его реальное возмещение. В необходимых случаях реализуйте собственные полномочия по предъявлению в суды исков в защиту интересов государства в порядке гражданского судопроизводства. Обобщите сведения об исполнении решений судов по искам, предъявленным в указанных целях. В том числе, давайте оценку полноте и своевременности принимаемых мер по принудительному исполнению судебных решений представителями федеральной службы судебных приставов.

- Важным аспектом нашей совместной работы является борьба с контрабандой леса. В этой связи транспортным прокурорам надлежит провести проверку полноты принимаемых таможенными органами мер по пресечению фактов незаконного перемещения через границу древесины, сопряженного с недостоверным декларированием, а также необоснованного получения льгот по уплате таможенных платежей и невозвращения валютной выручки.

- Прокурорам субъектов взять под личный контроль вопросы противодействия незаконным рубкам леса, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах (в том числе подвергшихся масштабным пожарам) и деятельность региональных органов лесного хозяйства. О результатах проинформируйте генеральную прокуратуру.

- Главному управлению по надзору за исполнением федерального законодательства на основании данных мониторинга о состоянии сфер лесопользования спланировать и осуществить выезды в наиболее проблемные регионы для оказания практической помощи в организации надзора. Обобщить результаты проведенных в 2019-м году прокуратурами субъектов надзорных мероприятий в рассматриваемой области и подготовить информацию главе государства и председателю правительства РФ. Сюда же должны войти и предложения, выработанные по результатам нашего сегодняшнего совещания.

- Решения содержат рекомендации министерствам и ведомствам. В основном, они касаются вопросов совершенствования нормативно-правового регулирования, оптимизации контрольной и надзорной деятельности, обеспечения исполнения национальных инвестпроектов в сфере лесопользования, защиты имущества и интересов государства, выполнения других задач. Все они согласованы с указанными ведомствами. И мы рассчитываем, что их исполнение окажет существенное воздействие на состояние законности в рассматриваемой сфере.

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