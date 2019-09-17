Врач-рентгенолог Андрей Зима показывает будни врачей сквозь призму объектива

Андрей Юрьевич Зима, врач-рентгенолог Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона, победитель регионального фотоконкурса среди медицинских работников «Связь поколений в здравоохранении» (2019).

Врач-рентгенолог Андрей Зима Фото: krasgkb20.ru

В 20-й больнице работает более 30 лет, фотографией увлекается с детства. Умеет быстро сориентироваться в ситуации, подметить интересные эмоции, ракурс. Его такт, талант и чувство юмора помогли завоевать доверие и признание коллег-врачей и пациентов.

Анестезиолог-реаниматолог Павел Яковлевич Мучкин вентилирует легкие ребенка в момент КТ-исследования. Жизнь маленького пациента, находящегося под наркозом, зависит в данный момент от рук врача Фото: Андрей ЗИМА

На фотографиях Андрея Зимы можно увидеть медицинское «закулисье», повседневную жизнь больницы, ее суровые и трогательные моменты глазами неравнодушного человека.

Маленькому пациенту дают масочный наркоз перед КТ-исследованием, работают анестезиолог-реаниматолог Павел Яковлевич Мучкин и медицинская сестра-анестезист Елена Николаевна Дёмочкина Фото: Андрей ЗИМА

Каждая фотография – взрыв эмоций, глубокий смысл и история. Это больше, чем просто один из моментов жизни того или иного человека. Поэтому творчество Андрея Зимы трогает до глубины души. Смотрим!

Ребенка, привезенного из реанимации, перекладывают на стол компьютерного томографа Фото: Андрей ЗИМА

Заведующая приемным отделением Лариса Ефимовна Пичковская и заведующий рентгенологическим отделением Александр Васильевич Мискевич обсуждают результаты КТ-исследования пациента Фото: Андрей ЗИМА

Врач детский уролог-андролог Антон Сергеевич Герасимов перед операцией Фото: Андрей ЗИМА

Врач детский уролог-андролог Ильгар Тапдыгович Эюбов перед очередной операцией Фото: Андрей ЗИМА

Операционная сестра оперблока Ирина Владимировна Стародубцева в краткий миг между своими ежедневными заботами Фото: Андрей ЗИМА

Врач мануальный терапевт Павел Анатольевич Таусинов работает с маленьким пациентом Фото: Андрей ЗИМА

В детской операционной, ребенок под наркозом, он ничего не чувствует. Медсестра держит голову маленького пациента и тихонько поглаживает по затылку Фото: Андрей ЗИМА

Детская операционная. Ребенок в состоянии медикаментозного сна. Сестра-анестезистка не выпускает его руку из своей Фото: Андрей ЗИМА

Врач травматолог-ортопед Василий Павлович Синюк готовится к очередной хирургической манипуляции Фото: Андрей ЗИМА

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон во время встречи с коллективом 20-й больницы Фото: Андрей ЗИМА

Врач-хирург сосредоточенно работает электроножом Фото: Андрей ЗИМА

В операционной врачи травматологи-ортопеды Василий Павлович Синюк (справа) и Сергей Валерьевич Кирпичев Фото: Андрей ЗИМА

Работают врач травматолог-ортопед Василий Синюк и медицинская сестра перевязочной Наталья Кухтенкова Фото: Андрей ЗИМА

Работает врач травматолог-ортопед Василий Синюк. Жесткий момент костной операции. Но хирург делает это во благо маленького пациента Андрей ЗИМА

Детская операционная, эндоскопическая операция, работают врачи-хирурги Нина Бортникова, Леонид Толстоногов и Нина Аксенова, которая указывает коллегам, что видит на экране монитора зону патологии Фото: Андрей ЗИМА

Прооперированному ребенку вводятся лекарственные препараты, по трубочке к нему возвращаются здоровье и жизнь Фото: Андрей ЗИМА

Эндоскопическая операция. Работает детский хирург Леонид Толстоногов Фото: Андрей ЗИМА