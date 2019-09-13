2019-09-13T12:41:38+03:00
Здоровье

Пациенты о Вере Парубец: «Умеет психологически зарядить пациента на борьбу с недугом»

Врач – онколог в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского, участник номинации «Любимый доктор»
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Вера Вячеславовна Парубец во время работы Фото: Красноярский краевой клинический онкологичесий диспансер им. А.И. КрыжановскогоВера Вячеславовна Парубец во время работы Фото: Красноярский краевой клинический онкологичесий диспансер им. А.И. Крыжановского
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Когда пациент узнает об онкологическом диагнозе, то часто не верит в положительный исход лечения. На врачах-онкологах, которые осуществляют первичный прием, лежит важная задача: убедить пациента в том, что диагноз – не смертелен. От веры в положительный результат во многом зависит исход лечения.

Вера Вячеславовна Парубец работает врачом-онкологом в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского. Она всегда умеет найти правильные слова, чтобы вселить в человека надежду.

Как пример, история одного из пациентов. Более года мужчина проходил лечение в диспансере. От первого приема, когда пришел с жалобами, до конечного результата. В целом у него остались положительные впечатления. И от организации лечебного процесса, и от профессионализма врачей.

«Помню, как впервые пришел на прием к Вере Вячеславовне. Это прекрасный доктор. Замечательный специалист и прекрасный человек. Искренне благодарен за ее профессиональное и внимательное отношение к каждому пациенту. Но самое главное, Вера Вячеславовна умеет настроить и психологически зарядить пациента на борьбу с недугом и верить в победу. Она умеет убедить и всегда это делает, чтобы вернуть людям веру в жизнь. Она всегда внимательна, профессиональна, вежлива к людям. Я это знаю по своему личному примеру и слышал от других ее пациентов. С уверенностью заявляю, что Вера Вячеславовна – врач от Бога! Хочу пожелать ей здоровья и всего самого хорошего! Спасибо всем врачам, кто вернул мне здоровье, за их благородный и тяжелый труд».

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По адресу: г. Красноярск, ул. 1-ая Смоленская, 16.

По телефону: 8-800-355-00-55, 8(391)222-40-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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