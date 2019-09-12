В четверг 12 сентября в 11.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда в Красноярске» (ул.Никитина, 3 "Б") состоится прямая линия о готовности к отопительному сезону.

Готовность к отопительному сезону.

Готовность к отопительному сезону. Ч2.

О готовности к отопительному сезону расскажут:

- директор Красноярской ТЭЦ-1 СГК Сергей Викторович Бородулин

- директор Красноярской ТЭЦ-2 СГК Олег Анатольевич Бубновский

- главный инженер Красноярской ТЭЦ-3 СГК Сергей Александрович Самойлов

- директор Красноярской теплотранспортной компании СГК Сергей Валентинович Иванов

- генеральный директор ООО «КрасКом» Олег Васильевич Гончеров

- генеральный директор УК ЖСК Наталья Владимировна Жавнова.

Будем рады видеть коллег к 11.00!

Красноярцы могут смотреть «прямую линию» можно на главной странице сайта kp.ru.

Задать вопрос по теме с 11.40 до 12.00 по тел. 206-96-16

Задать вопросы заранее можно в группе https://vk.com/sibgenco в личные сообщения.