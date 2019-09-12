2019-09-12T07:17:01+03:00
Пресс-центр "КП"

Готовность к отопительному сезону

Начало в 11.00
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг 12 сентября в 11.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда в Красноярске» (ул.Никитина, 3 "Б") состоится прямая линия о готовности к отопительному сезону.

Готовность к отопительному сезону.

Готовность к отопительному сезону. Ч2.

О готовности к отопительному сезону расскажут:

- директор Красноярской ТЭЦ-1 СГК Сергей Викторович Бородулин

- директор Красноярской ТЭЦ-2 СГК Олег Анатольевич Бубновский

- главный инженер Красноярской ТЭЦ-3 СГК Сергей Александрович Самойлов

- директор Красноярской теплотранспортной компании СГК Сергей Валентинович Иванов

- генеральный директор ООО «КрасКом» Олег Васильевич Гончеров

- генеральный директор УК ЖСК Наталья Владимировна Жавнова.

Будем рады видеть коллег к 11.00!

Красноярцы могут смотреть «прямую линию» можно на главной странице сайта kp.ru.

Задать вопрос по теме с 11.40 до 12.00 по тел. 206-96-16

Задать вопросы заранее можно в группе https://vk.com/sibgenco в личные сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аграрии в Красноярском крае намолотили больше миллиона тонн зерна
Детсадовцы в Красноярске теперь играют на уличном органе
УФСИН России по республике Хакасия возглавил Андрей Мисюра
В Красноярском крае девушка не заметила, как отдала 300 тысяч рублей «липовой» гадалке
В Норильске водитель перевернувшейся маршрутки бросил пассажиров и сбежал
В Абакане на улицах Гагарина и Гоголя будет одностороннее движение
Проектировать метро в Красноярске помогут специалисты из Китая и Европы
В Хакасии в обычной квартире нашли настоящий наркопритон
Современные тимуровцы в Красноярске вырастили картофель для малоимущих
Мэрии Красноярска дали месяц на завершение капремонта в многоквартирных домах
Местами в Красноярском крае будет довольно ветрено
За просьбу разговаривать потише мужчина получил шесть ударов ножом