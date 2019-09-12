Александр Еремеев 50 лет лечит уши и носы: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С.Берзона

Александр Еремеев – это врач-отоларинголог Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И.С. Берзона. Уже много лет он лечит уши и носы. А еще кнсультирует пациентов взрослой хирургии. После лор-отделения реанимация взрослой хирургии - его вторая главная точка приложения сил в 20-й больнице. Там его так и называют: наш главный трахеотомист.

50 лет в профессии!

За эти полвека через руки доктора Еремеева прошли тысячи людей. Кому-то он ухо оперировал, кому-то аденоиды вырезал, а для кого-то даже стал донором крови... Всего и не упомнишь, а люди при встрече узнают, улыбаются, благодарят.

1970-е. Первые годы работы в дорожной больнице Фото: krasgkb20.ru

Александр Михайлович помнит те времена, когда каждую пятилетку в 20-й больнице открывались новые корпуса: лаборатория, кардиология, терапия. Лор-неотложке в эти годы пришлось не раз сменить свою дислокацию в больничном городке. Из старого корпуса терапии (ныне — корпус детской хирургии) переехали сначала в лабораторный корпус, а потом — в новое здание терапевтического корпуса, построенное в 1986 году.

Как пришел в медицину? В чем главный секрет врачебного искусства? Что роднит хирургов и музыкантов? Об этом и о многом другом рассказал сам Александр Михайлович:

Я с юных лет мечтал быть врачом. Родился в селе Атаманово Сухобузимского района Красноярского края. В девятилетнем возрасте впервые попал в больницу. Мне делали операцию по удалению аппендикса. Помню свой пережитый страх и одновременно - доброту и заботу людей в белых халатах. Они ухаживали за мной, как за маленьким. После этого я решил раз и навсегда - буду врачом!

Никто из родных не был связан с медициной. Простая рабочая семья: четверо детей, из которых я - самый младший, как тогда говорили. Как тогда говорили - «заскрёбыш». Отец умер в мае 1945-го от последствий боевого ранения. А через полтора месяца на свет появился я. Мама воспитывала нас одна.

Начало карьеры Фото: krasgkb20.ru

После школы целенаправленно поехал в Красноярск - поступать в медицинский институт. Получилось только со второго раза. Учился с удовольствием. На пятом курсе довелось поработать медбратом в лор-отделении краевой больницы. Специальность понравилась. Когда после института меня отправили по распределению хирургом в Иланск, то спросил: нужен лор-врач? Оказалось, нужен. Три месяца стажировки в Иркутске и Красноярске. И вот я единственный отоларинголог в дорожной больнице в Иланске. Как говориться, первый парень на деревне. Местные фельдшера смотрели на меня с благоговением: я умел делать тонзиллэктомию! В Иланске отработал три года, затем последовал перевод в Красноярск.

Предстояла работа в дорожной больнице и учеба в клинической ординатуре. На втором году учебы в ординатуре решил подработать в неотложной помощи. Три года совмещал работу в железнодорожной больнице с дежурствами в лор-травмпункте ГКБ №20. А когда освободилось место в лор-отделении «двадцатки», перевелся сюда и с 1982 года работаю здесь бессменно. И ни разу не раскаялся в этом решении.

1986 год, открытие нового терапевтического корпуса 20-й больницы Фото: krasgkb20.ru

Считаю, что я счастливый человек. На профессиональном пути мне попадались очень хорошие коллеги и наставники. В Иланске встретил коллектив, как родного. Помню, заведующая отделением в дорожной больнице Роза Антоновна Гладкова ставила мне руку. А хирургу, как музыканту, важно правильно поставить руку? И вот она повторяла всегда: «Саша, делай хорошо, плохо само получится».

В 20-ю пришел работать, и там все люди как на подбор. Никогда не оставляли, всегда помогали. Эра Евгеньевна Алонцева, Людмила Павловна Костенко, заведующий отделением Геннадий Александрович Черных. Если какой-то сложный случай, коллеги всегда рядом, как одна большая дружная семья. Сейчас в отделении много молодых докторов, стараюсь им помогать. Осталась эта закалка с советских времен: нельзя мимо пройти. И заведующий наш Давид Ицхакиевич Михелашвили нас в этом поддерживает.

Самое сложно в работе врача – это общение с больным, часто непредсказуемое. Не хочу жаловаться, но раньше народ был как-то сердечнее, сдержаннее, уважительнее к медицинским работникам…

Например, обычное дежурство. Обратился мужчина, скажем мягко, в нетрезвом виде. Смущаясь, говорит: «Доктор, извините, больно мне - вот и выпил». Можно понять. А сейчас если приходит пьяный пациент, то с порога начинает крыть матом, состояния своего не стыдится, на наши замечания ответ один: «Да ты кто такой!». Молодые пациенты часто не знают, что такое почтение к старшим, уважение к врачу. Телефонов из рук не выпускают, если что-то не понравилось, то сразу пишут, «полощут» в интернете.

1980-е года, конкурс на лучшую медицинскую сестру. Победителей награждают главный врач И. С. Берзон, главная медицинская сестра М. И. Казанцева и председатель профкома А. М. Еремеев Фото: krasgkb20.ru

Большая радость услышать «спасибо». Вот бабушку выписывали, поступила к нам с носовым кровотечением. Ей 80 лет. Почечная недостаточность, направляем в краевую больницу на гемодиализ. Захожу к ней перед выпиской, а она уже сидит наготове со своими сумочками и на прощанье мне говорит: «Александр Михайлович, спасибо, вы мой спаситель». Приятно же! Человек больной насквозь, а положительного настроя не теряет и для доктора находит хорошие слова. А рядом - другая пациентка, лет на тридцать моложе, тоже болеет, тоже страдает, но всё-то ей не так: и кровать жесткая, и подушка душная, и врач неправильный какой-то… Врачу очень непросто работать с пациентом, который идет по жизни с негативным внутренним настроем. У меня в отделении сейчас три палаты, и все женские. Женский доктор какой-то! То беременные поступают, то бабушки… Каждый день приходится упражняться в остроумии и терпении. И всегда радуюсь, когда получается настроить пациентов на позитивную волну. Это всегда помогает выздоровлению.

Медикам нужно постоянно учиться. И читать, читать, читать... Пациенты разные, у каждого заболевание протекает по-своему. Приходится мозгами пораскинуть. Считаю, что врачу нужно постоянно развиваться. Недаром каждые пять лет мы должны проходить обучение: что-то нам напомнят, чем-то новым поделятся. Всё идет на пользу.

Врач должен любить людей. Иначе незачем идти в эту профессию. Какой бы ни пришел человек, что бы ни говорил, что бы ни делал, отторжения не должно быть. Каждому нужно помочь. Это твоя работа. А если пришел в медицину без любви, со временем это все равно проявляется, и наступает профнепригодность. Молодым специалистам хочу посоветовать: читайте больше специальной литературы и больше разговаривайте с больными.

Вот такую красоту Александр Михайлович выращивает у себя на даче! Фото: krasgkb20.ru

И самое главное – любите свою специальность. Тогда точно все получится.

Кстати, дочь моя тоже стала отоларингологом, в нашем травмпункте работает.

Лучший выходной — летом на даче. Люблю все сажать своими руками. Вот на пенсию выйду, буду сидеть в валенках на завалинке и самосад курить! Шучу, конечно. Пока голова и руки работают, пока чувствую, что нужен людям, буду лечить, оперировать.