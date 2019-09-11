2019-09-11T11:28:45+03:00
Здоровье

Алексей Васильевич Крат: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского

Торакальный хирург, онколог, участник номинации «Любимый доктор»
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Алексей Васильевич Крат принимает слова благодарности Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. КрыжановскогоАлексей Васильевич Крат принимает слова благодарности Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского
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Алексей Васильевич Крат работает в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского. Торакальный хирург, онколог.

Чтобы быть отличным хирургом, необходимо постоянно совершенствоваться. Без освоения новых технологий, тем более в таком сложном направлении, как онкология, нельзя. Алексей Васильевич считает, что нужно идти в одну ногу с прогрессом. И даже на шаг впереди! Он из тех, кто постоянно ищет новые способы для спасения своих пациентов, за что и получает искренние слова благодарности.

«Маме была проведена сверхсовременная операция по удалению доли легкого. Уже на следующий день она встала и пошла! Мы думали, что такое возможно только за рубежом. Алексей Васильевич не только грамотный доктор, но и очень хороший человек, который может поддержать в такой нелегкой ситуации и настроить на положительный результат. Огромное спасибо администрации и всему коллективу Онкоцентра на Смоленской за то, что находите возможность для стажировки специалистов. От всей нашей семьи благодарим всех за ваш нелегкий труд! Желаем здоровья и благополучия в ваших семьях!».

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По адресу: г. Красноярск, ул. 1-ая Смоленская, 16.

По телефону: 8-800-355-00-55, 8(391)222-40-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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