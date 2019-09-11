Людмила Данилова: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И. С. Берзона

Людмила Анатольевна Данилова: старшая медицинская сестра ревматологического отделения Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона.

Ее медицинский стаж насчитывает 46 лет. Все эти годы место работы неизменно. Начинала санитаркой, потом стала процедурной сестрой. И уже 35 лет - руководителем большого сестринского коллектива. Ее большая заслуга, чтобы была организована работа открытого в 1983 году ревматологического отделения больницы.

Что повлияло на выбор профессии? Какие жизненные уроки пришлось усвоить? Чем трудна и интересна жизнь старшей медсестры в большом учреждении? Об этом расскажет сама Людмила Анатольевна:

Конец 1970-х годов, начало трудовой деятельности Фото:krasgkb20.ru

- Родилась 27 июля 1954 года в глухой деревушке в Кировской области. Папа был председателем колхоза, мама – учительницей начальных классов. Хотя детей в сельской школе было немного, но доставалось маме изрядно. Сейчас в помощь учителям есть разные методические инструкции, дидактические материалы. А раньше как? Мама скажет: «Люда, пойди собери красные и желтые листочки для гербария». И вот мы сидим, клеим для всех наглядное пособие. А проверка тетрадей? А прописи? Тогда учителя их вручную писали для детей. Я, конечно же, помогала маме. Но когда в выпускном классе она спросила меня, куда я буду поступать, я замахала руками: только не в педагогический - не смогу так, как ты.

Мне больше нравилась медицина. Поступать я поехала в Красноярск, где жила мамина сестра. В институт не попала, но была возможность поступить в Красноярское медицинское училище, которое находилось на базе 20-й городской больницы. Меня приняли сначала кандидатом, а потом после успешной первой сессии я стала учиться как все. Одновременно устроилась санитарочкой в первое терапевтическое отделение 20-й больницы, где лечили больных с пороками сердца и заболеваниями суставов. Терапия тогда располагалась в корпусе, который в наши дни занимает детская хирургическая служба. После окончания техникума в 1975 году я вернулась в терапию уже процедурной сестрой.

Деревня Максимята Кировской области, где родилась Людмила Анатольевна Фото: krasgkb20.ru

Когда в начале 1980-х был построен новый кардиологический корпус больницы, было принято решение к двум существующим кардиологическим отделениям добавить третье – со специализацией по ревматологии. Именно это отделение довелось открывать мне в 1983 году - вместе с первой заведующей Антониной Александровной Ивановой (сейчас она на заслуженном отдыхе).

Никогда не забуду такой эпизод. В новом отделении еще нет ни стен, ни дверей. Одни очертания - «намеки» на помещения: вот здесь палаты будут, а здесь - процедурный кабинет, кабинет заведующей, мой кабинет... Главный врач больницы Иосиф Семенович Берзон как-то пришел к нам и увидел, как я ношусь как угорелая. В тот день привезли кровати и матрасы, прислали солдат их выгружать. Сестры-хозяйки в отделении еще не было, за всем приходилось следить самой: куда поставить кровати, куда матрасы положить, чтобы не украли… Я говорю: «Иосиф Семенович, не могу, не справляюсь с нагрузкой, хочется сделать хорошо, а хорошо не получается…». А он мне в ответ: «Представляешь, у тебя в руках новое отделение! Ты его сама, под свой характер будешь формировать. Как тебе нравится, так его и слепишь. Тебе можно только позавидовать». Вот так он меня успокоил. Говорил, что вспомню его слова еще не раз. Так и вышло.

3. 1960-е годы. Людмила со своими близкими: мамой, папой, бабушкой, дедушкой, братьями Анатолием и Евгением. Оба брата выбрали профессию речника Фото: krasgkb20.ru

Конечно, коллектив для целого самостоятельного подразделения было набрать непросто. На 6 ставок врачей и 60 пациентов круглосуточного стационара должно быть 17 медсестер и 10-12 санитарок. Где взять медсестер и медбратьев? Выпускники медтехникума на эти должности шли неохотно: ответственность и нагрузка большая, а платили тогда мало. Придут, посмотрят на наши огромные территории и уходят. Первый сестринский пост мы открыли благодаря студентам третьего курса мединститута. Эти мальчишки и девчонки помогли нам запустить в работу сначала одно крыло отделения, потом второе. Признаюсь честно, было трудно. Помощников у меня не было. Приходилось всему учить молодежь: как взять шприц, как прокипятить… Раньше ведь шприцы, резину, капельники кипятили стерилизатором прямо на посту, одноразовых систем не было. Бегала с поста на пост, показывала, учила, контролировала.

Помню нашу первую пациентку - Бойко Нину Ивановну. Видите, даже имя запомнила, настолько это было для меня волнительно.

Помаленьку работа налаживалась. Формирование коллектива длилось, наверное, лет восемь. Кому не нравился порядок, кто скандалил, дело забывал, те рано или поздно отсеялись. И теперь у нас стабильный сестринский коллектив, все как-то сработались, есть на кого положиться. Появились наставники. Когда молоденькая медсестра приходит, уже не только я ее учу, но закрепляю за ней медсестру со стажем.

Самое трудное в работе старшей медицинской сестры – это организовать коллектив. Самое главное – чтобы был лад, сплоченная дружная команда. Ведь люди разные. Порой приходится идти на компромиссы. Я не психолог, но как-то заранее знаю, что сказать. Наверное, жизненный опыт помогает находить подход, подбирать нужные слова. Где-то промолчишь, а где-то, наоборот, категорически настоишь. Контроль тоже важен. Задачи у нас серьезные, нагрузка большая: где-то просмотрят, где-то устанут, поленятся. Поэтому и учить, и контролировать приходится всегда.

Но я по натуре оптимист. В трудную минуту всегда говорю себе: не беда, кончится черная полоса, вот завтра приду на работу, непременно будет что-то хорошее.

Наставники Людмилы Анатольевны: Антонина Иванова (слева) и Валентина Дюбанова Фото: krasgkb20.ru

Хочется сказать о человеке, который стал моим наставником и в жизни, и в профессии, помог сформироваться как руководителю среднего медперсонала. Это Валентина Петровна Дюбанова, она работала старшей сестрой пульмонологического отделения и много лет была заместителем главной медицинской сестры больницы Марии Ивановны Казанцевой. Наши старожилы их хорошо помнят и знают. Мы с Валентиной Петровной и жили по соседству, и работали на соседних этажах старого корпуса больницы: я на третьем этаже, она на втором. После училища меня поставили работать медсестрой в процедурный кабинет. Это очень ответственная работа – делать внутривенные вливания капельно и струйно. Именно Валентина Петровна была моим наставником, потому что знала эти манипуляции в совершенстве. Бывало, не могу попасть в вену, бегу на 3 этаж: «Валя, помоги». И первый опыт старшей медсестры я получила тоже, когда замещала Валентину Петровну на время ее декретного отпуска. Она учила меня всем тонкостям: как организовать процесс, как оформить документ, как составить табель и многому другому. Дорогого стоит - иметь такого наставника.

Очень много дала мне Антонина Александровна Иванова, первая заведующая ревматологическим отделением. Она всегда была человеком требовательным и ответственным. Мы работали вместе еще в терапии, она - врачом, я - процедурной сестрой. И наши отношения как-то сразу сладились. Когда главный врач назначил Антонину Александровну заведующей нового отделения, он спросил, кого она видит в качестве старшей медсестры. Антонина Александровна не задумываясь ответила: только Людмилу Анатольевну Данилову. Так я стала старшей медсестрой во вновь образованном отделении, в котором тогда не было ни одного больного, ни медсестер, ни санитарок. Только мы с заведующей и один врач. Все начинали с нуля. Мы с ней проработали вместе три года, потом я пошла в декретный отпуск с младшим сыном Ваней. А когда вернулась, Антонину Александровну перевели на должность заместителя главного врача по лечебной части, а заведующей ревматологическим отделением назначили Людмилу Михайловну Шкиль, с которой мы работаем до сих пор.

6. 1980-е годы. С коллегами, старшими медицинскими сестрами Фото: krasgkb20.ru

Вспоминаю многих старших сестер, которые уже на заслуженном отдыхе, их открытую душу и внимание к молодым: как говориться, что сами знаем, то без остатка возьмите.

Что бы я сказала будущим медикам? Надо очень хорошо подумать, куда идешь. Я считаю, медицина – это самая тяжелая профессия. Каждый день нужно сталкиваться с человеческими проблемами, с болезнью, даже со смертью. К этому нельзя привыкать, но нужно уметь хотя бы сочувствовать. Сейчас многое в медицине решают деньги. Это, конечно, немаловажно, но если ты работаешь в нашей сфере и не просто с людьми, а с больными людьми, главными должны быть доброта, сострадание, терпение. С агрессивным или равнодушным характером не стоит идти в медицину. Хотя с пациентами сейчас стало труднее работать. Нередко они бывают скандальными, нетерпимыми, допускают грубости, оскорбления, даже угрозы. Раньше поговоришь по душам, убедишь, успокоишь. А сейчас и разговаривать не станут, что не так - сразу жалобы в министерство...

Но если отмотать время назад, то я снова бы выбрала эту профессию. Потому что люблю работать с людьми. И радоваться тому, что что-то получается, человек выздоравливает. Понимаете? К нам он попадает на носилках, на костылях, а от нас уходит своими ногами. В этом, наверное, есть и моя заслуга, и наших девчонок-медсестер. Нравится, когда виден результат.