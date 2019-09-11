2019-09-11T05:34:57+03:00
Общество

Сланцы строго на шерстяной носок! В Красноярском крае выпал первый снег

«Норильск пошел, Красноярск готовится», - пишут в соцсетях
Ася ЖУКОВА
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Первый снег выпал в Красноярском крае. Фото: Александр ВЕТРУК, паблик "Норильск новости".Первый снег выпал в Красноярском крае. Фото: Александр ВЕТРУК, паблик "Норильск новости".
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Зима близко, 10 сентября в Красноярском крае выпал первый снег. Как можно догадаться, это случилось в Норильске, одном из самых северных городов мира.

В середине дня снег только пробрасывал, а ближе к ночи стихия разошлась. Он уже не таял, лег слоем сантиметров в 5-7, сообщили сразу в нескольких норильских пабликах.

- Вовремя мы свалили в отпуск, - комментируют одни.

- Ну и что, что снег? Все равно любим Талнах всем сердцем! – парируют другие.

- Сланцы и босоножки носить можно, но строго на шерстяной носок!

- Снег в Норильске в сентябре? Ничего удивительного! Если бы град пошел, тогда да, - заключают третьи.

Норильск пошел, Красноярск готовится… Судя по прогнозам гидрометцентра, на этой неделе снег может выпасть и в столице края. В ночи с четверга на пятницу (с 12-е на 13-е) и с пятницы на субботу (с 13-е на 14-е сентября). В эти же дни у нас заметно похолодает: столбики термометров опустятся до отметки плюс 7 градусов. Утепляемся!

ИСТОЧНИК KP.RU

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