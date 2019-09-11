В Норильске из первого снегопада перевернулся автобус с людьми: пострадало четверо

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-11T14:16:41+03:00

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В Норильске (Красноярского края) из-за первого снегопада опрокинулся автобус с людьми. При аварии четверо пассажиров получили травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по региону:

- Предварительно: в среду, 11 сентября, на дороге Норильск – Алыкель 52-летний водитель автобуса «ПАЗ» неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожных условий, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание автобуса. После чего место ДТП покинул. По факту случившегося проводится проверка.

В момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров, почти половина из них обратилась за помощью к врачам. Сам водитель в ДТП не пострадал, уточняют инспекторы.

В Норильске опрокинулся автобус. Видео: ГИБДД24.

Напомним, днем 10 сентября в Норильске выпал первый снег. А ближе к вечеру стихия разгулялась, началась метель. В итоге к следующему утру кое-где были сугробы по 25 сантиметров в глубину. Горожане лепят снеговиков, автомобилисты кинулись в шиномонтажки менять летнюю резину на зимнюю. Дорогу в аэропорт закрыли для легковых машин, пропускают только автобусы и грузовики.

ИСТОЧНИК KP.RU