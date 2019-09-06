В Красноярском крае более 300 человек подняты по тревоге на поиски 4-летнего мальчика

В Ирбейском районе Красноярского края более 300 человек подняты по тревоге на поиски 4-летнего ребенка. В поисках в окрестностях села Березовка участвуют сотрудники полиции района вместе с коллегами из Зеленогорска, Бородино, Канска, Уярского района. К поискам подключились кинологи, сотрудники администрации Ирбейского района, МЧС, волонтеры и местные жители.

Вот что известно «Комсомольской правде»-Красноярск к этому часу. Накануне 5 сентября, примерно в 17 часов 39-летний отец отправился в лес за грибами. Дома оставалась 33-летня супруга с четырьмя детьми. Старшие сыновья, 3 и 4 лет, играли во дворе. Калитка была на запоре, малышам ее не открыть.

Женщина оставила старших во дворе, а сама зашла в дом, чтобы уделить внимание двум младшим детям. А когда через полчаса вернулась, мальчика во дворе уже не было. Его трехлетний братик как смог пояснил, что тот ушел огородами в лес. Это было примерно в 18 часов.

Женщина дождалась мужа. Видимо, они сами предприняли попытку найти сына. Но затем позвонили в полицию. В Березовку сразу же прибыла поисковая группа. На ночь пришлось прерваться, но с раннего утра сегодня работа возобновилась. Все, что пока удалось найти, это следы детских ножек на тропинке примерно в километре от села.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Это нужно для того, чтобы организовать все необходимые поисковые действия с привлечением всех возможных сил и средств.

По словам соседей, семья пропавшего мальчика характеризуется только с положительной стороны. Родители любят и заботятся о своих детях.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Есть предположение, что ребенок услышал, как отец собирается за грибами в лес, поэтому решил присоединиться к нему. Нашел самый простой путь – огородами (в селах зачастую дальняя часть огородов не огораживается). Ребенку грозит опасность. И дело не только в диких животных, которые могут ему втретиться. Он может пострадать от холода. Днем накануне было тепло и солнечно и одет он был по-простому – в темно-коричневую кофточку, спортивные штанишки и резиновые сапоги. А ночью температура воздуха уже опускается к нулю. Так что задача №1 сейчас – найти мальчика, а уже затем разбираться, кто виноват в том, что произошло.

«Комсомольская правда»-Красноярск следит за поисками ребенка.

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