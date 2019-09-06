«Первым делом попросил пирожок с сосиской»: подробности поисков 4-летнего Ильи Кобелева, потерявшегося в Красноярском крае

- Переодевай его, он же мокрый весь. Где теплые вещи? – говорит полицейский, глядя, как мама снимает с 4-летнего Ильи промокший за ночь от росы и туманов свитерок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/730491" frameborder="0"></iframe> Нашли потерявшегося в Ирбейском районе мальчика.

Мальчик послушно позволяет снять с себя одежду, но его мысли заняты сейчас другим: он, не отрываясь, смотрит на большой румяный пирог с картошкой и сосиской. А когда мама протягивает ему пирог, хватает его двумя руками. Жадно вцепился зубами, откусил кусочек – все, теперь хорошо.

- Сейчас мы тебя оденем, согреем, подкрепишься. Чай горячий есть у кого-нибудь? – бодро продолжает спасатель и тут же в сторону, - спроси, может, у кого чаек остался горячий?

- Не ждите, садитесь за руль и поехали, чай там посмотрим, - отвечают ему.

На поиски приехали более сотни добровольцев. Фото: "Национальный центр помощи детям"

Илюша уже сидит закутанный в теплую одежду в объятиях мамы в салоне машины. Один момент – взять с собой документы – и в Ирбей, в районную больницу. Нужно обследовать малыша. Он ведь почти сутки провел один, в лесу. Ничего не ел, не пил, сильно замерз – ведь уже начались заморозки. А к утру и вовсе промок насквозь.

Отправился в лес, за грибами

Накануне пропал 4-летний Илья Кобелев из деревни Березовка Ирбейского района. Судя по карте, это небольшая деревенька, где живут всего 70 человек. Одна улочка, а вокруг – леса. Сотовой связи нет. Работы нет – местные жители живут тем, что собирают грибы и ягоды, а потом продают.

5 сентября, около 17 часов отец Ильи отправился в лес за грибами. А мать осталась возиться с четырьмя детьми. Илюшке, как самому старшему, мама поручила позаботиться о 3-летнем брате. А сама зашла в дом, чтобы заняться двумя малышами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/730490" frameborder="0"></iframe> Ирина Акулова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- Я в доме была не больше получаса, - рассказывала потом мама поисковикам. – Вышла, а его нет во дворе. А второй что? Я его спрашиваю, а он что-то может объяснить?. Кое-как поняла, что Илья в лес пошел по грибы.

Видимо, мальчуган очень хотел пойти с отцом, а тот его не взял. Вот и решил догнать его. Обулся в резиновые сапожки. Ворота открыть не смог, поэтому выбрал другой путь – через калитку в огороде.

В километре от деревни нашли след сапога. Фото: "Национальный центр помощи детям"

Искали до поздней ночи и с раннего утра

Женщина сначала сама пыталась докричаться – не отозвался. Едва-едва дождалась мужа из леса, выпалила: сын пропал. Тот сразу бросился звонить в полицию.

Вскоре в Березовку начала съезжать полиция. Машинами приезжали добровольцы из соседних сел, даже из Красноярска примчались волонтеры. Говорят, добровольцев было человек 100. Плюс полицейских и спасателей около 150. Приезжали – и сразу в лес. В первый день искали до последнего, пока тьма не опустилась. Утром чуть свет – снова за поиски.

Ночь была очень холодной для сентября, а Илья ушел в кофточке, в спортивных штанах и резиновых сапожках. След от сапога нашли километрах в полутора от села, на тропинке. Обрадовались: значит, далеко не мог уйти. Проблема была в высокой траве – рост мальчика всего метр, а трава – полтора. Родители говорили, что он очень боится травы, паникует, когда не видит перед собой дорогу.

Ребенка обнаружили около 13 часов дня на расстоянии километра – полутора от деревни. Вокруг болотистая местность, а он упал в овраг и сам оттуда выбраться не мог. Наверняка кричал и плакал, а его не слышали. Первым его увидел сотрудник полиции. Позвал спасателя – вдвоем при помощи веревки и вызволили ребенка. Испуганный, заплаканный, чумазый, замерз, немного комары покусали. Первым делом его в теплую мчс-совскую куртку завернули, водой напоили – и в машину, повезли в районную больницу в Ирбейское. Там Илью врачи уже осмотрели, говорят, здоров. Пару дней побудет в больнице и можно выписывать.

Вот так выглядит деревня Березовка. Специализированный "Камаз" обеспечивал поисковиков спутниковой свзяью. Фото: "Национальный центр помощи детям"

Послесловие

Каждый раз, когда в лесу пропадают люди, переживаешь за них: в лесу столько опасностей подстерегает на каждом шагу. А если это ребенок, градус переживаний поднимается в разы – ребенок ведь совершенно не может о себе позаботиться и защитить себя, ему страшно и холодно. Каждый раз, когда приходят новости о пропаже ребенка в лесу, на его поиски поднимаются сотни людей. Чем больше отряд поисковиков, тем больше шансов побыстрее найти малыша. И еще тысячи людей из разных сел и городов следят за новостями из новостей и социальных сетей и переживают: «Поскорее найдись, малыш». Эта история закончилась хорошо.

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