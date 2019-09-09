Алексей Фокин: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»
Алексей Юрьевич Фокин еще с детства решил, что будет врачом. Еще бы, ведь перед глазами был пример родителей. Свою карьеру начал с должности санитара операционного блока в «Красноярской межрайонной клинической больнице №4». В то время он обучался на первом курсе медицинского университета. На четвертом курсе его перевели в должность медбрата оперблока.
В медицину Алексей Фокин пришел по стопам родителей Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»
В 2011 году Алексей Юрьевич отучился по специальности «Акушерство и гинекология» и стал работать врачом-акушером-гинекологом. Но продолжал учиться в клинической ординатуре по выбранной специальности.
Плановая операция Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»
Плановые и экстренные операции, ночные дежурства, постоянное повышение квалификации, сотни благодарных пациентов – все это стало жизнью молодого врача.
Посоветуемся? Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»
Сегодня он заведует операционным блоком «КМКБ №4»: проводит операции, спасает жизнь и здоровье женщин, обучает молодых докторов мастерству гинекологической хирургии.
Ход операции Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»
А еще, Алексей Фокин сконструировал медицинский фантом для отработки практических навыков проведения эндоскопических операций, который постоянно используется для обучения сотрудниками больницы и студентами.
На работе Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»
Предлагаем посмотреть на рабочие будни доктора через объектив фотокамеры!
Будни врача Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»
Алексей Фокин сконструировал медицинский фантом Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»
Рабочие моменты Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»
Как записаться на прием и обратиться за помощью:
По адресу: г. Красноярск, ул. Кутузова, 71.
По телефону: 8-391 218 18-92, 8-391 218 07-33, 8-391 218 07-10.
ИСТОЧНИК KP.RU
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