Алексей Фокин: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

Алексей Юрьевич Фокин еще с детства решил, что будет врачом. Еще бы, ведь перед глазами был пример родителей. Свою карьеру начал с должности санитара операционного блока в «Красноярской межрайонной клинической больнице №4». В то время он обучался на первом курсе медицинского университета. На четвертом курсе его перевели в должность медбрата оперблока.

В медицину Алексей Фокин пришел по стопам родителей Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

В 2011 году Алексей Юрьевич отучился по специальности «Акушерство и гинекология» и стал работать врачом-акушером-гинекологом. Но продолжал учиться в клинической ординатуре по выбранной специальности.

Плановая операция Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

Плановые и экстренные операции, ночные дежурства, постоянное повышение квалификации, сотни благодарных пациентов – все это стало жизнью молодого врача.

Посоветуемся? Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

Сегодня он заведует операционным блоком «КМКБ №4»: проводит операции, спасает жизнь и здоровье женщин, обучает молодых докторов мастерству гинекологической хирургии.

Ход операции Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

А еще, Алексей Фокин сконструировал медицинский фантом для отработки практических навыков проведения эндоскопических операций, который постоянно используется для обучения сотрудниками больницы и студентами.

На работе Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

Предлагаем посмотреть на рабочие будни доктора через объектив фотокамеры!

Будни врача Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

Алексей Фокин сконструировал медицинский фантом Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

Рабочие моменты Фото: «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По адресу: г. Красноярск, ул. Кутузова, 71.

По телефону: 8-391 218 18-92, 8-391 218 07-33, 8-391 218 07-10.