«Сидел в болоте»: волонтеры показали изнутри поиски потерявшегося в Красноярском крае 4-летнего Ильи Кобелева

История Илюши Кобелева из Березовки Красноярского края кажется невероятной. 4-летний малыш огородами ушел из дома в лес, заблудился и провел там целую ночь. Один. Его нашли только через сутки по следу от резинового сапожка, подняв для этого больше 300 человек.

Ушел за папой - по грибы

Напомним, мальчик потерялся 5 сентября. Около пяти вечера его папа ушел за грибами. Мать осталась с четырьмя детьми. Илюшку как самого старшего попросила приглядеть за 3-летним братишкой во дворе частного дома. А сама ушла в комнату к младшим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/730491" frameborder="0"></iframe> Нашли потерявшегося в Ирбейском районе мальчика.

На поиски поднялись больше 300 человек. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск".

Через полчаса выскочила наружу, а Илюшки нет. Кое-как добилась от второго сынишки: за папой пошел - по грибы. Мать пыталась найти его сама – бесполезно. Дождалась мужа из леса, давай звонить в полицию. Изводилась: сын ушел в одной кофточке, спортивных штанах и резиновых сапожках! А ночи холодные, заморозки обещали…

Ночной звонок

Илюша нашелся! . Видео: следком России.

Какой была эта спецоперация, рассказала руководитель отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксана Василишина:

- Звонок о пропаже ребенка поступил нам ночью. От полицейских и КГКУ «Спасатель». Понимаем: сейчас в Березовке проводятся ночные мероприятия по поиску ребенка. Решаем: выехать максимально рано утром вместе с другими полицейскими. По просьбе МВД возвращаем своих ребят с поиска в лесу в Кемеровской области.

Волонтеры, спасатели, полицейские, все работали слаженно. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск".

Собираем оборудование - рации, навигаторы, дрон (увы, не смогли запустить его из-за дождя), квадроцикл, камеры подводного видения, прожектор для ночных поисков, фонари.

230 километров пути, и в 9 утра мы на месте. Затрудняет отсутствие связи, но к обеду МВД пригнали вышку, появилась. Ждем тепловизор, который также был на поиске уже через пару часов. Первое что поразило - огромное количество сотрудников полиции. И главное - полная слаженность. Из Красноярска выезжают еще два экипажа наших волонтеров организации «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Взяли с собой всю возможную технику: рации, навигаторы, дрон, квадроцикл, камеры подводного видения, прожектор, фонари.Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск".

«Сына, сыночек!»

- Тут же от места обнаружения следов малыша на дорог был организован прочес сотрудниками полиции левой стороны дороги, куда повела поисковая собака. Мы на квадроцикле начали объезд дорог, близлежащего озера, опросили родителей и соседей. Работаем на отклик. По опыту другого поискового отряда - зовем не только по имени, но и «сына, сыночек», так как уже знаем, ребенок боится чужих людей, боится высокой травы.

Пригнали вышку, наладили связь. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск".

После прочеса левой стороны было принято решение перебросить основной состав и прибывших еще 90 человек из соседних городов сотрудников полиции на правую сторону дороги. И практически сразу был найден малыш, сидел в болоте, трава в человеческий рост, огромные кочки. Мокрый, напуганный, но живой и здоровый!

Нам задавали вопрос , не обидно ли, что не вы нашли ? Этот вызывает всегда улыбку и недоумение. Да какая разница кто нашел? Неужели герой только тот, кто оказался в нужном месте и в нужное время, а остальные просто вышли в лес погулять? Поиски пропавших - это всегда совместная и тяжелая работа госструктур, волонтеров, местного населения и многих других. И спасибо огромное всем, кто принимал участие, кто собирался выезжать на поиски, кто был уже в дороге.

Герои все, а не тот, кто нашел

Я очень часто слышу по другим регионам - нет организации поиска, нет совместных решений, не хватает оборудования… Красноярский край – это, наверное, особенный регион! Именно слаженность и организация поисковых мероприятий всех принимающих участие в поисках (и не только на конкретном поиске ребенка) дает необходимый результат - успели, спасли, найден, жив!

Искали всем миром. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск".

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