Василина Шабалина и Максим Супрунов: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского

Когда человек сталкивается с онкологией, ему кажется, что жизнь закончена и приговор подписан. В этот момент важно найти специалиста, который убедит в обратном. Ведь вера в лучшее и тяга к жизни порой действует лучше любой терапии.

Психологи Максим Игоревич Супрунов и Василина Васильевна Шабалина работают в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского. Они помогают пациентам искоренить страх перед смертью и учат, как нужно бороться за жизнь. Пациенты, поборовшие свой недуг, признаются, что без профессиональной психологической поддержки они бы не выздоровели.

«Очень благодарна психологам Максиму Игоревичу Супрунову и Василине Васильевне Шабалиной, у которых прохожу реабилитацию, за их понимание, человечность и стремление помочь нам как можно быстрее выйти из стрессового состояния».

«Хотим выразить искреннюю благодарность психологу Василине Васильевне Шабалиной! За четыре месяца психологической помощи вы просто вернули нас к жизни, и мир заиграл новыми красками. Походы в театр, занятия, прогулки на Столбы вселили в нас веру в себя и зарядили оптимизмом. Спасибо вам огромное от всей группы!».

«Огромное спасибо Василине Васильевне Шабалиной. Вы дарите надежду, не позволяете впасть в отчаяние. Огромное спасибо за ваше служение, здоровья всем вам и вашим близким, профессиональных успехов и благополучия во всем!».

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По адресу: г. Красноярск, ул. 1-ая Смоленская, 16.

По телефону: 8-800-355-00-55, 8(391)222-40-73.