2019-09-08T10:11:39+03:00
Здоровье

Василина Шабалина и Максим Супрунов: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского

Психологи, участники номинации «Любимый доктор»
Ирина КИРШЕВА
Поделиться:
Василина Шабалина и Максим Супрунов Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. КрыжановскогоВасилина Шабалина и Максим Супрунов Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского
Изменить размер текста:

Когда человек сталкивается с онкологией, ему кажется, что жизнь закончена и приговор подписан. В этот момент важно найти специалиста, который убедит в обратном. Ведь вера в лучшее и тяга к жизни порой действует лучше любой терапии.

Психологи Максим Игоревич Супрунов и Василина Васильевна Шабалина работают в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского. Они помогают пациентам искоренить страх перед смертью и учат, как нужно бороться за жизнь. Пациенты, поборовшие свой недуг, признаются, что без профессиональной психологической поддержки они бы не выздоровели.

«Очень благодарна психологам Максиму Игоревичу Супрунову и Василине Васильевне Шабалиной, у которых прохожу реабилитацию, за их понимание, человечность и стремление помочь нам как можно быстрее выйти из стрессового состояния».

«Хотим выразить искреннюю благодарность психологу Василине Васильевне Шабалиной! За четыре месяца психологической помощи вы просто вернули нас к жизни, и мир заиграл новыми красками. Походы в театр, занятия, прогулки на Столбы вселили в нас веру в себя и зарядили оптимизмом. Спасибо вам огромное от всей группы!».

«Огромное спасибо Василине Васильевне Шабалиной. Вы дарите надежду, не позволяете впасть в отчаяние. Огромное спасибо за ваше служение, здоровья всем вам и вашим близким, профессиональных успехов и благополучия во всем!».

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По адресу: г. Красноярск, ул. 1-ая Смоленская, 16.

По телефону: 8-800-355-00-55, 8(391)222-40-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Клиника года-2019: государственные медицинские учреждения»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Похолодание со снегом принесет в Красноярск новая неделя
В Красноярском крае проходят выборы депутатов
Еще дольше! Подсветку мостов и зданий Красноярска перевели на зимний режим
С Николаевского моста в Красноярске рухнул мужчина
Шторм, туман и заморозки: в Красноярском крае резко ухудшится погода
За год - на 65 процентов. В Красноярском крае растет количество смертей от алкогольных отравлений
«Официально эвакуация объявлена не была»: власти пояснили, что за взрывы произошли в Каменке
Цвет добра: школьницы из Норильска победили в международном конкурсе видео о проблемах экологии
За 30 лет в пятом роддоме Красноярска появилось на свет 108 тысяч малышей
У хозяина красноярского автосервиса обнаружили скдад боеприпасов
Все ради стрельбы из лука! Красноярец с уникальным зрением стал героем шоу «Удивительные люди»
Красноярцев приглашают на праздник уличных театров: выступает «Remue Menage»