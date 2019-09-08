«Нас зажимают, они с оружием!»: появилось видео нападения на автобус с журналистами, ехавшими на выборы в Туве

Появилось шокирующее видео нападения на автобус с журналистами на границе Тувы и Красноярского края. Проверку ЧП начали полицейские.

Напомним, все произошло у КПП Шивилиг вечером 7 сентября – накануне единого дня голосования. В автобусе находились 12 человек, журналисты и наблюдатели, ехавшие в парламент республики, чтобы освещать выборы, сообщил в своем фейсбуке депутат Государственной Думы Сергей Натаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/730774" frameborder="0"></iframe> Всадники обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями на границе Красноярского края и Тувы.

И тут произошло неожиданное: автобус взяли в кольцо всадники на лошадях. Боевики (часть из них с прикрытыми лицами, в масках, а часть нет) что-то вопили, барабанили в стекла. Один из пассажиров начал снимать штурм на телефон. И одновременно кому-то звонил, рассказывая, что творится.

- Пытаются прорваться в автобус! Они на лошадях, с оружием! Давайте сдаем назад, не открываем! Они бьют автобус. Здесь больше 20 человек. Разворачиваемся, уезжаем потихоньку! Главное – переехать границу. Люди подвергаются опасности. Газу, газу! Алло-алло, нас зажимают! Нам срочно помощь нужна!

У автобуса прострелили колеса.

Боевики наседают, автобус метр за метром пятится назад. Внезапно съемка прерывается. Позже выяснится: нападавшие стали палить по колесам. Но никого из людей не тронули, раненых нет.

- Пробили колеса, - делятся знакомые с ситуацией люди. – Все были напуганы, но никто не пострадал.

Поиски подозреваемых уже ведутся. Прорабатываются все возможные версии произошедшего.

- На место происшествия выехал исполняющий обязанности министра МВД Тывы и отряд быстрого реагирования, - поясняет Сергей Натаров. - Из Ермаковского района Красноярского края также направлены несколько экипажей полиции. Начаты следственные действия и поиски боевиков, устроивших обстрел. Мы, безусловно, не оставим этот инцидент без последствий для его организаторов и исполнителей. Информация о нем уже направлена министру МВД России В.А. Колокольцеву и во все другие правоохранительные органы.

… В единый день голосования, 8 сентября, в Туве проходят выборы депутатов республиканского парламента (Хурала). В них принимают участие кандидаты от пяти политических партий.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Глава Тувы Шолбан Кара-оол 8 сентября провел рабочую встречу с руководителями силовых структур республики, с которыми обсуждена оперативная обстановка в единый день голосования. По информации об обстреле автобуса с наблюдателями от партии ЛДПР и.о. министра внутренних дел Март-оол Тарначы доложил, что лично выезжал к месту вызова, - сообщили на сайте правительства Республики.

- Взяты объяснения с тех, кто находился в автобусе. Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами, - сказал Март-оол Тарначы. - На видео можно заметить 3-4 всадника, 5-6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса.

Также и.о. министра внутренних дел по Республике Тыва Март-оол Тарначы заявил, что по данному случаю отсутствуют заявления о пострадавших гражданах, нет жалоб на травмы и увечья, а также не поступало заявлений о материальном ущербе.

Было отмечено, что граждане, находившиеся в автобусе, не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей Избирательной комиссии Республики Тыва.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол в ходе встречи с руководителями МВД, ФСБ, Росгвардии высказал просьбу взять на особый контроль ситуацию в республике, работать на предотвращение любых провокаций, обеспечить условия для того, чтобы избиратели смогли в спокойной обстановке сделать свой выбор, а участники избирательного процесса чувствовали безопасность.

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- Пытаются прорваться в автобус! Они на лошадях, с оружием! – дикий случай произошел на границе Тувы и Красноярского края. Вечером в субботу, 7 сентября, здесь обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями, которые ехали в парламент республики, сообщил в своем фейсбуке депутат Государственной Думы Сергей Натаров (Подробности).