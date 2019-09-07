2019-09-07T11:34:02+03:00
Здоровье

Виктор Константинович Бельтюков: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского

Заведующий отделением онкоторакальной хирургии, участник номинации «Любимый доктор»
Ирина КИРШЕВА
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Виктор Константинович Бельтюков Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. КрыжановскогоВиктор Константинович Бельтюков Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского
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Виктор Константинович Бельтюков уже несколько лет работает в должности заведующего отделением онкоторакальной хирургии.

Ежегодно здесь проходят лечение более 750 онкобольных, хирургическая активность превышает 87 процентов. Успешное выполнение многочасовых сложнейших операций во многом зависит от профессионализма врачей. Пациенты часто после выздоровления пишут благодарственные письма в адрес центра и восхищаются людьми, которые вернули их к жизни.

Вот как за свое спасение отблагодарила Виктора Константиновича одна из пациенток:

«Вы для меня - самый лучший в России хирург, подаривший мне вторую жизнь без боли, которой будет 9 лет! Врач от Бога – это про Вас! Высочайший профессионал с талантливыми руками и добрым сердцем. Судьба щедро одарила Вас благородством, мудростью, состраданием, бескорыстностью, прекрасной памятью. Способностью услышать больного и для всех найти время и добрые слова. В выходные и в праздники часто делаете обход тяжелых больных. А голос и добрый, внимательный взгляд обладают целебной силой. Всегда спокойный, уверенный тон разговора дает надежду на исцеление. Веришь, что сделаете все возможное. Операция (почти 4 часа) встряхнула меня сильно: всему и всем дала переоценку – жизнь стала ярче и каждый миг дороже. Благодарю Бога и врача за каждый подаренный рассвет. Я счастлива, что судьба меня наградила таким замечательным хирургом, благодаря которому я живу!!!».

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По адресу: г. Красноярск, ул. 1-ая Смоленская, 16.

По телефону: 8-800-355-00-55, 8(391)222-40-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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