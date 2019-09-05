В Красноярске открывается выставка о православном искусстве Сибири
Выставка, посвященная к 400-летию Енисейска, расскажет о многообразии православного искусства не только этого старинного города, но и всей Сибири. Художественный музей им. Сурикова покажет большую коллекцию иконописи, графику, редкие рукописные и печатные богослужебные книги, медные и серебряные оклады, уникальные фотографии восстановленных храмов и многое другое.
В экспозиции - 4 раздела:
- Приенисейская и сибирская иконопись XVIII — XIX вв.
- Старообрядческое искусство в Сибири
- Иконы из различных иконописных центров России XVIII — начала XX вв.
- Иконы современных красноярских художников-иконописцев
Будет представлено более 150 экспонатов из фондов: Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, Музея истории старообрядчества Сибири (г. Новосибирск), Историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское», Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края и частных коллекций.
Познакомиться с православным искусством Сибири можно до 27 октября.
КОНКРЕТНО
Открытие выставки - 5 сентября в 17.00, художественный музей им. Сурикова на ул. Парижской Коммуны, 20.
Вход – бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU