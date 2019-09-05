2019-09-06T06:40:21+03:00
Общество

В Красноярске открывается выставка о православном искусстве Сибири

Она называется «Красота сотворенная» и пройдет в художественном музее им. Сурикова
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Познакомиться с православным искусством Сибири можно до 27 октябряПознакомиться с православным искусством Сибири можно до 27 октябряФото: Мария ЛЕНЦ
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Выставка, посвященная к 400-летию Енисейска, расскажет о многообразии православного искусства не только этого старинного города, но и всей Сибири. Художественный музей им. Сурикова покажет большую коллекцию иконописи, графику, редкие рукописные и печатные богослужебные книги, медные и серебряные оклады, уникальные фотографии восстановленных храмов и многое другое.

В экспозиции - 4 раздела:

- Приенисейская и сибирская иконопись XVIII — XIX вв.

- Старообрядческое искусство в Сибири

- Иконы из различных иконописных центров России XVIII — начала XX вв.

- Иконы современных красноярских художников-иконописцев

Будет представлено более 150 экспонатов из фондов: Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, Музея истории старообрядчества Сибири (г. Новосибирск), Историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское», Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края и частных коллекций.

Познакомиться с православным искусством Сибири можно до 27 октября.

КОНКРЕТНО

Открытие выставки - 5 сентября в 17.00, художественный музей им. Сурикова на ул. Парижской Коммуны, 20.

Вход – бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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