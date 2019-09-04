Православная афиша для красноярцев на сентябрь 2019
Литургия архиерейским чином в храме пророка Иоанна Предтечи Красноярска
11 сентября, в день усекновения главы честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Красноярска (ул. Горького, 27). Начало в 8.30.
Культурно-исторический центр
Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества Красноярского края 0+
На выставке представлены работы лучших мастеров декоративно-прикладного творчества Красноярского края
До 23 сентября, ежедневно, с 10.00 до 19.00
Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря» 12+
Это лекция-беседа с элементами демонстрации и посещения монастырского комплекса, Культурно-исторического центра, кинолекторий «Сибирская Лавра».
До 30 сентября, ежедневно, с 10.00 до 19.00, по предварительной записи.
Лекцию по теме «Русская рукотворная игрушка»
14 сентября, 14.00 – 15.00
Лекция с показом документального фильма: «Александр Пушкин. Старцы и русская литература».
Автор фильма – А. Казакевич, режиссёр – В. Ющенко, студия «Неофит», 2017 г. Лектор: историк Иван Александрович Кунчевский.
18 сентября, 11.00 – 12.00
Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра
«Рождество Богородицы». В программе концерта - духовные песнопения русских композиторов, посвящённые православному празднику Рождества Богородицы.
22 августа, 13.00
КИЦ Успенский
Ул. Лесная, 55
Концерт
Выступление Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра состоится в рамках открытия выставки православного искусства «Красота сотворенная», приуроченная к 400-летию Енисейска
Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова
Парижской Комунны, 20
5 сентября, 17.00
Историко-просветительские паломнические маршруты 12+
Паломнический центр при красноярском Иоанно-Предтеченском храме приглашает:
Архиерейский дом и красноярские монастыри (Благовещенский и Успенский) – по субботам и воскресеньем 13.30 – 16.00.
7 сентября – «Три истории над Чулымом» (Ачинск-Зерцалы-Красный завод)
21 сентября – «Дороги святителя Луки» (Красноярска – Большая Мурта)
21 сентября - «Три истории над Енисеем» (Овсянка - Усть-Мана-Дивногорск)
15 сентября - Пещера Караульная: истории о пещерах в христианской культуре среди сталактитов и сталагмитов.
28 сентября – «Параскева – покровительница дев» (села Барабаново и Частоостровское).
7-8 и 28-29 сентября – «Енисейск – святая земля Сибири» (Казачинское-Енисейск-Лесосибирск).
Стоимость от 500 до 5700 рублей.
Подробная информация и запись по телефону: +7 (904) 892-55-33 (Светлана).
В это время
Хотите в «Софию?»
Детско-юношеский духовный хор «София» набирает детей
В хор.
Возрастные группы:
• Младший хор: дети 5 – 7 лет
• Средний хор: 7 – 11 лет
• Старший (концертный хор): 12 – 17 лет
Прослушивания проводятся ежедневно с понедельника по пятницу до 15 сентября в 18.00 по адресу: Красноярск, пр. Мира, 43 (вход со стороны ул. Сурикова).
Контактные телефоны есть в группе ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU