Православная афиша для красноярцев на сентябрь 2019

Литургия архиерейским чином в храме пророка Иоанна Предтечи Красноярска

11 сентября, в день усекновения главы честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Красноярска (ул. Горького, 27). Начало в 8.30.

Культурно-исторический центр

Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества Красноярского края 0+

На выставке представлены работы лучших мастеров декоративно-прикладного творчества Красноярского края

До 23 сентября, ежедневно, с 10.00 до 19.00

Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря» 12+

Это лекция-беседа с элементами демонстрации и посещения монастырского комплекса, Культурно-исторического центра, кинолекторий «Сибирская Лавра».

До 30 сентября, ежедневно, с 10.00 до 19.00, по предварительной записи.

Лекцию по теме «Русская рукотворная игрушка»

14 сентября, 14.00 – 15.00

Лекция с показом документального фильма: «Александр Пушкин. Старцы и русская литература».

Автор фильма – А. Казакевич, режиссёр – В. Ющенко, студия «Неофит», 2017 г. Лектор: историк Иван Александрович Кунчевский.

18 сентября, 11.00 – 12.00

Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра

«Рождество Богородицы». В программе концерта - духовные песнопения русских композиторов, посвящённые православному празднику Рождества Богородицы.

22 августа, 13.00

КИЦ Успенский

Ул. Лесная, 55

Концерт

Выступление Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра состоится в рамках открытия выставки православного искусства «Красота сотворенная», приуроченная к 400-летию Енисейска

Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова

Парижской Комунны, 20

5 сентября, 17.00

Историко-просветительские паломнические маршруты 12+

Паломнический центр при красноярском Иоанно-Предтеченском храме приглашает:

Архиерейский дом и красноярские монастыри (Благовещенский и Успенский) – по субботам и воскресеньем 13.30 – 16.00.

7 сентября – «Три истории над Чулымом» (Ачинск-Зерцалы-Красный завод)

21 сентября – «Дороги святителя Луки» (Красноярска – Большая Мурта)

21 сентября - «Три истории над Енисеем» (Овсянка - Усть-Мана-Дивногорск)

15 сентября - Пещера Караульная: истории о пещерах в христианской культуре среди сталактитов и сталагмитов.

28 сентября – «Параскева – покровительница дев» (села Барабаново и Частоостровское).

7-8 и 28-29 сентября – «Енисейск – святая земля Сибири» (Казачинское-Енисейск-Лесосибирск).

Стоимость от 500 до 5700 рублей.

Подробная информация и запись по телефону: +7 (904) 892-55-33 (Светлана).

В это время

Хотите в «Софию?»

Детско-юношеский духовный хор «София» набирает детей

В хор.

Возрастные группы:

• Младший хор: дети 5 – 7 лет

• Средний хор: 7 – 11 лет

• Старший (концертный хор): 12 – 17 лет

Прослушивания проводятся ежедневно с понедельника по пятницу до 15 сентября в 18.00 по адресу: Красноярск, пр. Мира, 43 (вход со стороны ул. Сурикова).

Контактные телефоны есть в группе ВКонтакте.