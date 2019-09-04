Где в Красноярске узнать о христианстве?

1 сентября начинается новый учебный год. И в Церкви тоже. Православное образование в Красноярске представлено достаточно полно. Помимо того, что 30% учеников четвертых классов выбирают именно «Основы православной культуры», при каждом храме работают детские воскресные школы, в городе есть православная гимназия, есть из чего выбрать и взрослым: кружки, воскресные школы, лекции, экскурсии и даже семинария для мирян. Подробности - сегодня во «Время веры».

Знать основы

Андрей Бардаков, член Общественной палаты Красноярского края, директор Архиерейского образовательного центра Красноярской епархии, региональный координатор конкурса «Православная инициатива», в эфире радио «Комсомольская правда» - Красноярск» рассказал об основных направлениях православного образования.

Андрей Бардаков. Фото: красноярская епархия

- Андрей Васильевич, сначала несколько слов о школьном предмете «Основы религиозной культуры и светской этики».

- В условиях современной России появилась необходимость введения этого предмета, чтобы дети понимали, что является нашей традицией, каковы наши ценности. В Красноярском крае в 2010 году предмет шел в апробационном режиме, а в 2012 году стал обязательным для всех школ России. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» – культурологический, это разговор об истории и о нравственности. Он шестимодульный, в него входят: основы православной, иудейской, мусульманской, буддийской культур, основы мировых религиозных культур и основы светской этики. Последний модуль выбирают, если человек вообще не хочет ничего знать про культуру религии. Курс выбирают родители или законные представители ребенка. Его преподают в 4-м классе, он очень короткий, всего 34 часа. С 5-го по 9-й классы школьники изучают «Основы духовно-нравственной культуры народов России», это во многом продолжение основ. Необходимость в таком предмете назрела. При подготовке диссертации по социальной философии встречается такое понятие – паспорт специальности высшей аттестационной комиссии. Так вот в этом паспорте написано, что результаты исследования по социальной философии имеют особое значение в «условиях кризиса современного общества, мучительно ищущего свою социокультурную идентичность». Вообще трудно представить, что в официальном научном документе могут использоваться такие эмоциональные слова, как «мучительно ищущий». Но это именно про наше современное общество – люди, особенно молодые, ищут себя и не могут найти. Вакуум, который образовался в 90-х годах, не имеет отношения ни к будущему, ни к прошлому России. Если мы не знаем, кто мы и куда движемся, это - путь в никуда. А если есть какие-то традиции, в том числе и религиозные, то знакомство с ними должно быть системным. А сегодня самым системным институтом, работающим с молодежью, является школа.

Священник Василий Вершинский, выпускник Московской духовной академии, проводит очередное занятие из цикла "Библейских встреч" в храме Новомученников в Исповедников Российских. Фото: красноярская епархия

- Кто преподает ОРКСЭ в школе?

- На начальном этапе это в основном были учителя истории, обществознания или литературы. Сейчас предмет передан в начальную школу. Но необходимо, чтобы учителя школ разделяли ценности предмета. Занятия направлены на духовно-нравственное развитие ребенка, воспитание патриотизма, но не книжного, а искреннего. Мы пытаемся идти в ногу со временем, используем различные форматы, цифровые технологии.

- Где можно узнать о православии? - Красноярская епархия проводит различные мероприятия, каждому желающему найдется место. Перечислю несколько крупных: Пасхальный фестиваль, Фестиваль духовной культуры «Покровские встречи», Рождественские чтения, День православной книги. Форматов много: беседы, выставки, встречи, воскресные школы для взрослых. Большой ресурс - в интернете, человек может взять всю информацию для самообразования. Только нужно быть внимательным и изучать официальные сайты, одобренные Русской Православной Церковью. И литературы очень много, и тоже важно обращать внимание на разрешительный гриф Синодального издательского отдела РПЦ.

- Что бы вы посоветовали почитать?

- Зависит от глубины вопроса. Чтобы попробовать разобраться в вопросах православия, можно почитать толкования священнописания. Но классика на все времена - Закон Божий Серафима Слободского, именно на нем строятся основные программы по Закону Божьему во всех учебных заведениях. Для первого знакомства можно взять в руки книгу «Школа веры», ее автор протоиерей Павел Великанов, книгу ««Несвятые святые» и другие рассказы митрополита* Тихона Шевкунова.

Священник - учитель в школе

Иерей Максим Золотухин, настоятель Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Академгородке, - первый и пока единственный в Красноярске священник, официально работающий в средней школе и преподающий предмет «Основы православной культуры».

Знакомиться с православием можно и в музеях: в музее им. В.И. Сурикова есть экспозиция «Русское классическое искусство XVIII-начало XX вв.», а в краеведческом хранится духовная святыня Красноярска - икона «Преображение Господне».Фото: красноярская епархия

- Все началось с того, что на экскурсиях и встречах со школьниками я рассказывал о православии и культуре, мы обсуждали произведения литературы, работы художников, - вспоминает отец Максим. - Потом учителя начали приглашать меня на уроки ОПК. По мнению директора школы, в которую меня пригласили работать, для того, чтобы предмет «Основы православной культуры» был полезен и интересен, его должен преподавать профессионал, знающий христианство не снаружи, а изнутри, который живет этой культурой. Так я стал учителем, педагогическое образование позволило мне работать в школе. Я видел святые изображения, написанные во всем мире – в Италии, в Греции, на Святой земле в Иерусалиме, изучал архитектуру храмов, знаю структуру колокольного звона. Все это я собрал и оформил в виде презентаций. Также я много рассказываю детям про красноярские святыни, храмы, ведь то, что рядом, всегда интереснее. В одной из школ мы провели опрос, насколько детям интересен мой урок «Основы православной культуры». И оказалось, что по заинтересованности школьников этот предмет на втором месте после физкультуры. Что касается занятий для взрослых, то они очень востребованы. Многие люди ходят в храмы, но стесняются задать вопросы, которые затрагивают их личную христианскую жизнь. Как раз для них организованы Библейские встречи, которые проводятся в нашем Храме Новомучеников и Исповедников Российских в Академгородке каждую субботу в 16 часов. Мы разбираем библейские сюжеты и отвечаем на интересующие прихожан вопросы. На эти беседы мы приглашаем всех желающих.

Православная гимназия

Рядом с храмом Рождества Христова находится Красноярская православная гимназия имени святого преподобного Сергия Радонежского. Учатся здесь школьники с первого по четвертый класс, гимназистов в этом году 28. Помимо обычных, светских, предметов - математики, русского и английского языков, чтения, природоведения, ИЗО, музыки, есть православный компонент: церковнославянский язык, церковное пение, основы православной культуры и веры. Танцевальный класс, музыкальный, актовый зал, шикарная библиотека, которую помогали собрать прихожане храма Рождества Христова, и большая светлая столовая - везде очень чисто, уютно, по-домашнему.

День у гимназистов сложный, длится он девять часов: с 8.00 до 17.00. Начинается и заканчивается молитвой. Предметов больше, чем в светской школе, много дополнительных занятий, литургии, исповеди, в праздники - причастие в Храме Рождества Христова. Поэтому перед приемом в гимназию с родителями обязательно проводят собеседование, где выясняют, будет ли семья помогать ребенку, насколько он физически и эмоционально готов к такой нагрузке. Беседуют и педагоги, и духовник гимназии, который может дать рекомендации, если у ребенка по каким-то причинам нет духовника. У гимназии есть аккредитация и лицензия образовательных программ начального общего образования министерства образования и науки РФ, а также получено конфессиональное представление. Здесь отличный педагогический коллектив, главная задача которого - помогать детям расти духовно, прививать им любовь к своей стране, к православным ценностям. В гимназии нет неверующих, атеистов, дети приходят из православных семей, и педагоги продолжают их воспитание в православных традициях и культуре. Нет цели воспитать священников или монахов, затворников. Патриотов своей страны - да, грамотных, образованных. Желательно верующих. Но тут не заставляют, только дают ориентиры.

Экскурсии по Архиерейскому дому и Иоанно-Предтеченской церкви проходят по субботам, здесь рады и красноярцам, и гостям города. Начало в 11.00. Фото: красноярская епархия

Воскресные школы для детей и подростков...

При каждом храме Красноярска открыты воскресные школы. В зависимости от района, число учеников - от 20 до 100. И это не предел. Как признаются завучи, многим приходится отказывать, мест физически не хватает. Так, в Воскресной школе имени святого Иоанна Крондштадтского при храме Иоанна Предтечи 85 ребятишек от 5 до 20 лет. Они изучают Закон Божий, Основы христианской нравственности, Историю Христианской Церкви, церковнославянский язык, церковное пение. Также при школе работают школа звонарей, кружки по декоративно-прикладному искусству, столярная и керамическая мастерские.

- Творческий подход к занятиям, добродушное отношение преподавателей привлекает в школу и детей, и подростков, - рассказывает завуч школы Ольга Слободян. - В Воскресной школе к образовательному процессу нужно подходить немного иначе, чем в общеобразовательной. Для нас важно не отпугнуть ребенка, а, наоборот, – привести его в храм, приобщить к православным традициям. Отец Иоанн Кронштадтский, именем которого названа наша Воскресная школа, говорил, что важно не количество информации, а прочность усвоенных знаний. Учитель должен воспитывать душу ребенка, а не просто набивать его голову информацией. Процитирую отца Иоанна: «Можно и весьма много знать, как говорится, проглотить науку, быть весьма ученым человеком и в то же время, увы, быть негодным человеком и вредным членом общества».

... и для взрослых

Во всех храмах есть возможность изучить азы православия, найти единомышленников, ответы на свои вопросы.

Для многих это особенное место, чтобы начать свой путь к Богу, укрепиться в вере, углубленно изучить писания святых отцов и историю Ветхого Завета. Одному разобраться сложно, всем вместе – проще.

Набор предметов во взрослой воскресной школе традиционен. Это катехизис — основы православной веры, где можно понять догматы православия и основные принципы устройства Церкви. «Священная история Ветхого Завета» поможет глубоко и проникновенно изучить главную книгу каждого христианина — Библию. «История Православной Церкви» дает достаточно широкое представление об истории православия, «Основы православной литургики» помогут научиться понимать строение и последовательность церковной службы. Церковнославянский язык, занятия по церковному пению - все это позволяет стать грамотным христианином.

Чтобы служить в церкви

Тоже необходимо получить образование. При епархии работает «Центр имени святителя Игнатия Брянчанинова». Основное направление этой образовательной организации — подготовка приходских специалистов – миссионеров, катехизаторов, чтецов, псаломщиков, певчих, православных психологов, педагогов воскресных школ.

- Наше образовательное учреждение - уникальное, - рассказывает Марина Гудошникова, руководитель Центра имени святителя Игнатия Брянчанинова. – Мы проводим подготовку и переподготовку специалистов для работы в храмах нашего края. Учебный комитет РПЦ выдал организации конфессиональное представление на право заниматься образовательной деятельностью. У нас повышают квалификацию священнослужители, учатся помощники настоятелей и благочинных, те, кто хочет нести послушание на клиросе певчими, будущие чтецы и псаломщики.

Учебный год начинается в октябре и заканчивается в мае. Занятия проходят в Архиерейском доме, по адресу:

Горького, 27. Формы обучения разные – вечерняя, очно-заочная с занятиями по субботам, заочная – с 4 сессиями за учебный год.

Подробности можно узнать в группе ВКонтакте.

Учиться на экскурсиях

Паломничество – это не просто поездка, ее цель - почитание святыни. Но прежде чем поклоняться, нужно, безусловно, знать, кому и зачем. Посещая святые места, люди узнают об истории и духовных традициях монастырей и храмов, особенностях богослужения, святых и подвижниках, чья жизнь и деятельность были связаны со святынями паломнического маршрута. Паломническая поездка дает прекрасную возможность познакомиться с историей, архитектурой, иконописью, ремесленными традициями России.

- Обычная экскурсия по храму может быть небольшой лекцией о православном вероучении - запомнится лучше, чем за партой, - уверена руководитель паломнического центра при Архиерейском доме Светлана Тюрина. – Посещение настоящего храма разнообразит уроки и придаст наглядность рассказам об устройстве храма и церковных таинствах. Мы разработали экскурсию «20 минут о православии» по курсу ОПК. Предполагали, что она для школьников, а оказалась востребованной и интересной для красноярцев самого разного возраста.

Один из популярных форматов - квест «Семь печатей Архиерейского дома». Цель квеста – преодолеть семь этапов и «взломать семь печатей», разгадав задания, связанные с культурологической традицией православия и историей Сибири. Задания - не на знание Закона Божиего, а на смекалку, вне зависимости от личной религиозности. Это своего рода знакомство с христианством: что такое иконостас, кем был святитель Лука, можно ли, не зная, понять фразу на церковнославянском языке. За час игры ребята побывают в притворе храма, на клиросе, звоннице и других местах Архиерейского дома и сквера. Для многих такая экскурсия становится первым серьезным знакомством с Церковью и миром христианства, и очень важно, чтобы гости вынесли из этого знакомства что-то большее, чем набор быстро забываемой информации о весе колоколов и высоте свода или о памятных датах из жизни конкретного храма. И важно, что информация подается не в формате проповеди, призыва и убежденности, а носит культурологический характер и даёт человеку возможность осмысления и выбора (или не выбора) православного христианства как личной традиции.

*на момент издания — архимандрита

Специальное приложение «Время веры» выходит при грантовой поддержке международного открытого конкурса «Православная инициатива 2018-2019».