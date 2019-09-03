Сегодня ипотека - это тема, которая касается практически каждой семьи. Поэтому всем интересно следить за развитием этого направления: сохранит ли ипотечное кредитование тенденцию прошлого года? Как государство помогает заемщикам?

О трендах ипотеки представители банковских структур Красноярска рассуждали на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды».

Ипотечные программы стали более разнообразными

- О востребованности ипотеки говорит тот факт, что почти 70% сделок с жилой недвижимостью в регионе совершается с использованием заемных средств, - рассказывает Юлия Коротких, руководитель Абсолют Банка в Красноярске. - В ближайшие годы доля таких сделок может вырасти до 75-80%. Летом ведущие ипотечные банки, в том числе и Абсолют, снизили ставки по жилищным кредитам ниже 10 процентов. Конечно, до рекордов 2018 года, когда среднерыночная ставка в Красноярском крае опустилась до исторического минимума в 9,41% годовых, еще далеко. Но «лед тронулся», и ситуация гораздо лучше, чем в начале года, когда средняя ставка поднялась до уровня 11,0-11,5% годовых. Сейчас средний уровень по Красноярску - от 10,2-10,3% годовых, при этом некоторые банки, в том числе и Абсолют, предлагают программы со ставками ниже «психологической планки».

Юлия Коротких, руководитель Абсолют Банка в Красноярске

Что касается объема выдач ипотечных кредитов в Красноярском крае, то в целом по рынку такого же интенсивного прироста, как в прошлом году, плюс 49%, ждать не приходится. Он будет на уровне 15%. По оптимистичным прогнозам экспертов рынка и в случае, если сохранится тренд на снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Впрочем, это усредненный показатель: у наиболее сильных игроков ипотечного направления ожидается более высокий прирост. Так, Абсолют Банк в Красноярске планирует увеличить выдачи жилищных кредитов почти в 2 раза, до 1 млрд рублей. В первые 7 месяцев 2019 года Абсолют Банк в Красноярске выдал уже около 500 млн рублей ипотеки, с учетом того, что период максимальной ипотечной активности традиционно приходится на сентябрь - декабрь, «план на миллиард» выглядит вполне реалистичным.

- Мы сейчас должны говорить о том, что наблюдается качественное развитие ипотеки, - резюмировала Жанна Малахова, руководитель службы ипотеки компании «АРЕВЕРА-Недвижимость». - Да, ставки продолжают снижаться, они на сегодняшний день вполне приемлемы. Но я хочу сказать о качественном развитии ипотеки. Сейчас ипотечные программы стали более разнообразными. Эти новые ипотечные продукты говорят о том, что два года, когда рынок «штормило», не прошли даром: многое было осмыслено, банки услышали пожелания заемщиков. Конкуренция банков в части ставок продолжается, но сейчас на первый план выходит качественный показатель ипотеки - по программам, по сервису. Все эти составляющие - ставка, сервис и новые возможности, как раз и говорят о том, что ипотечное кредитование развивается и набирает обороты.

Жанна Малахова, руководитель службы ипотеки компании «АРЕВЕРА-Недвижимость»Фото: Диана ИВАНОВА

Новые условия для семей с детьми

В этом году и руководитель страны обратил внимание на ипотечное кредитование, сказав, что нужно последовательно выдерживать линию на снижение процентных ставок по ипотеке. А именно, предлагалось снижение ставок в ближайшие два года и особенно - для семей с маленькими детьми. И уже в апреле 2019 года изменились условия программы семейной ипотеки, по которой семья с двумя или более детьми может снизить ставку по жилищному кредиту до 6%.

Семейной ипотекой называют программу господдержки семей с детьми. Участники этой программы могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке. Разницу между обычной и льготной ставкой банку компенсирует государство. В программе могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий ребенок.

- При появлении ребенка в семье мама уходит в декретный отпуск и платежеспособность семьи снижается. Пока мама не работает, выплата даже 5% для семьи существенна, - считает Наталья Белослудова, начальник отдела по жилищному кредитованию Красноярского отделения ПАО Сбербанк. - Мы сейчас ожидаем семьи, которые родили зимой 2018 года, их детям исполнилось уже 1,5 года, и мамы скоро выйдут из декрета, пойдут работать и начнут обращаться за льготной ипотекой.

- Абсолют Банк первым в России снизил ставку по госпрограмме с 6% годовых до 5,24% годовых,- напоминает Юлия Коротких, руководитель Абсолют Банка в Красноярске. - Наш банк одним из первых начал выдавать кредиты с субсидируемой ставкой на весь срок. Кроме того, Абсолют Банк, в отличие от большинства кредитных организаций, принимает по программе «Детская ипотека» материнский капитал в качестве части первоначального взноса.

- Для семей с детьми ПСБ предлагает очень привлекательные условия по госпрограмме «Семейная ипотека», - рассказывает Наталья Леденёва, руководитель Ипотечного центра ОО «Красноярский» ПАО «Промсвязьбанк». - Ставка от 4,65% делает мечту о более просторном жилье реальной. Данной программой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.

Хотелось бы уделить внимание и папам, у которых второй ребенок появился в другом, например, втором браке. Предоставив свидетельства о рождении двух детей, то есть подтвердив, что детей двое или более, папа может подать документы уже на «Семейную ипотеку» по льготной ставке.

Банки делают ипотеку комфортной

В условиях жесткой конкуренции, когда ставки многих банков идут практически вровень, финансовым структурам приходится включать фантазию и придумывать все больше удобных и привлекательных сервисов для своих клиентов. Сегодня онлайн-заявками на кредит уже никого не удивишь. Поэтому банки придумывают все более интересные способы цифровых взаимоотношений. Сегодня уже 30-40% сделок проходит с помощью электронной регистрации. Во всех банках есть удобные цифровые платформы, где можно подать заявку по кредиту онлайн и получать одобрение. То есть человеку не нужно приходить в банк, Росреестр, все можно делать удаленно.

В Альфа-банке все очень удобно устроено для клиента, -говорит Юрий Гришаев, региональный управляющий Альфа-Банка в Красноярске. - Мы предложили заемщикам технологичный сервис - личный кабинет. Теперь клиенты могут прийти в банк только один раз, чтобы подписать кредитный договор, а подать заявку и получить одобрение по кредиту можно через личный кабинет. Сервис позволяет заполнить и загрузить анкету, заказать оценку недвижимости с возможностью выбора оценочной компании и получить отчет об оценке в онлайн-режиме. Кроме того, в личном кабинете можно автоматически сформировать пакет документов для страховой компании и мгновенно получить информацию о тарифе и размере страховой премии.

Мы первыми начали работать с электронными документами по оценке недвижимости. Теперь заемщикам не нужно заниматься поиском и подбором оценочной компании и получать отчет на бумажном носителе и предоставлять его в банк. Все делается с помощью автоматизированной системы в течение двух суток, что существенно экономит время клиента и ускоряет сроки выхода на сделку, - рассказывает Владимир Бубенко, управляющий директор красноярского филиала банка ВТБ. - Это расширяет возможности для совершения межрегиональных сделок, покупки квартир в других городах, не выезжая из региона. Мы максимально цифровизируем наши подукты для удобства наших клиентов. Это стратегические цели для нас.

- Такая тенденция к цифровизации банковских услуг позволяет заинтересовать ипотекой молодежь, так называемое «поколение игрек», - считает Наталья Белослудова, начальник отдела по жилищному кредитования Красноярского отделения ПАО Сбербанк. - Им очень удобно пользоваться электронными сервисами, так как они активные пользователи гаджетов и любят все делать с помощью цифровых технологий.

То, что поколение нынешних 20-летних активно берет кредиты, связано еще и с тем, что они привыкли жить с ипотекой, - заметила Анна Лепешонок, начальник отдела ипотечного кредитования и продаж Красноярского краевого фонда жилищного строительства. - Их родители всю их сознательную жизнь платили, они не боятся кредитов и думают, что такая ситуация - норма. Это воспринимается как обычное решение для приобретения недвижимости. За ипотекой в Фонд обращаются не только для покупки квартиры, но и частных домов и таунхаусов. В последнее время переезд «на землю» становится довольно популярным у горожан. Этому одновременно способствуют довольно привлекательные ставки и желание жить ближе к природе.

Недвижимость покупают не только в городе проживания, но и с перспективой на будущее. С января этого года у красноярцев появилась возможность приобрести жилье в ипотеку в Крыму через Фонд жилищного строительства. Кто-то планирует переезд, кто-то покупает квартиру на черноморском побережье как инвестицию и собирается сдавать ее в аренду. В Фонде уже налажена работа по дистанционной выдаче ипотеки на объекты Крыма: при желании все документы можно подать онлайн и не выезжать на территорию нахождения недвижимости. Помимо кредитования на полуострове, Фонд помогает приобрести жилье в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях. Сделка проводится прямо в Красноярске.

Кроме того, мы готовы предложить нашим клиентам ипотеку на машино-места. Программа особенно интересна для тех, кто рассматривает покупку жилья в новостройке с концепцией «двор без машин» и не хочет волноваться о том, найдется ли свободное парковочное место рядом с домом.

Главное напутствие будущим заемщикам в завершение круглого стола сформулировал заместитель управляющего Отделением Красноярск Банка России Андрей Иванов:

- Когда человек принимает решение взять ипотеку, то он вступает с банком в долгосрочные отношения на 15 - 30 лет. Поэтому так важен подготовительный период, предшествующий подписанию ипотечного договора. При выборе банка необходимо оценивать все критерии, не только ставки, сравнивать большое количество предложений на рынке и выбирать для себя лучшее. Сами банки давно к своим клиентам относятся очень серьезно, анализируют их по всем параметрам. Заемщик должен осознавать, что ипотека, помимо того, что она приносит приятный итог в виде собственного жилья, имеет свои нюансы, и легкомысленным в этом случае быть нельзя - к выбору банка нужно относиться ответственно.

КОНКРЕТНО

Важные для потребителя составляющие предоставления ипотеки:

- доступность (снижение суммы первоначального взноса)

- забота о клиенте (снижение процентной ставки)

- удовлетворение потребностей клиента (разнообразие ипотечных продуктов)

- забота о завтрашнем дне заемщика (ипотечные каникулы, реструктуризация, рефинансирование)

- сервис (мобильные приложения, виртуальные сервисы, онлайн-консультации).

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