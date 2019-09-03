Ипотека в Красноярске: последние новости

Сегодня ипотека - это тема, которая касается практически каждой семьи. Поэтому всем интересно следить за развитием этого направления: сохранит ли ипотечное кредитование тенденцию прошлого года? Как государство помогает заемщикам?

О трендах ипотеки представители банковских структур Красноярска рассуждали на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды».

Ипотека не снижает темпы и не повышает ставки

- Мы видим, что ипотечный кредитный портфель жителей края растет, - комментирует заместитель управляющего Отделением Красноярск Банка России Андрей Иванов. - В прошлом году на 1 января остаток по кредитным обязательствам красноярцев составлял 126 млрд рублей, к середине 2019-го он вырос до 161 млрд. При этом объемы кредитования в первом полугодии 2019-го были ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года примерно на 9,5%. Рост кредитного портфеля при снижении объемов кредитования связан, в том числе, со снижением доли кредитов, взятых с целью рефинансирования. В прошлом году жители края активно меняли условия своих ипотечных кредитов, пользуясь ситуацией снижения ставок. Напомню, в феврале 2018 года средневзвешенная ставка по ипотеке в крае опустилась ниже 10% и удерживалась в диапазоне 9,5 - 9,9% до февраля 2019-го. К маю текущего года ставка выросла до 10,6%, сейчас мы наблюдаем снижение - от 10,3%.

Андрей Иванов, заместитель управляющего Отделением Красноярск Банка РоссииФото: Диана ИВАНОВА

Отмечу, что в 2018 году росли как сам кредитный портфель, так и просроченная задолженность. В 2019-м остаток в рублях по проблемной задолженности в начале года и к его середине находился на одном уровне, что при увеличении самого ипотечного портфеля снизило в нем долю «просрочки». Эти цифры говорят о качестве ипотечного кредитования и сохраняющемся спросе на него у жителей края.

Спрос на ипотеку остается стабильным

- На ипотечном рынке по-прежнему сохраняется значительный потенциал. Это и спрос со стороны молодых семей, и сохраняющийся отложенный спрос тех семей, которые откладывали решение жилищного вопроса в связи с ожиданиями по снижению процентных ставок, отмечает Владимир Бубенко, управляющий директор красноярского филиала банка ВТБ. - Продолжит расти популярность ипотеки по специальным программам банков и застройщиков со льготными условиями. Со своей стороны мы максимально прикладываем усилия для того, чтобы ценовые параметры были комфортными для клиентов. Так, например, в рамках «Ипотеки с господдержкой» заемщики могут оформить или рефинансировать ранее выданный кредит в ВТБ под 5% годовых на весь срок займа. В течение прошлого года мы уже выдавали льготную ипотеку по ранее действовавшим условиям и отмечали постепенный рост спроса на нее. По стране в целом за прошлый год банк выдал более 1700 таких ипотечных кредитов, это треть от общего числа выдач в России. Напомню, что для Красноярского края максимальная сумма кредита в рамках «семейной ипотеки» составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос по программе составляет от 20%, срок – до 30 лет. Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В Красноярске за полгода мы предоставили 63 кредита на сумму более 156 млн рублей. Также отмечу, что с 12 августа мы упростили условия перехода на эту программу для клиентов ВТБ. Теперь не нужно собирать полный пакет документов с персональными данными и информацией о квартире. Достаточно подать заявление, на основании которого банк подготовит дополнительное соглашение к оформленному ранее договору. Для этого необходимо обратиться в любое отделение ВТБ или оставить заявку в контакт-центре банка. Услуга бесплатна.

Владимир Бубенко, управляющий директор красноярского филиала банка ВТБФото: Диана ИВАНОВА

С1 августа мы также снизили ставки по всем программа в среднем на 0,5%. Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы для приобретения квартир увеличенной площади «Больше метров – ниже ставка»: кредит можно оформить по ставке - от 9,2% годовых. Отмечу, что в первом полугодии свыше половины розничного портфеля красноярского филиала ВТБ приходится на ипотечное кредитование - 41 млрд рублей, что на 13% больше, чем в начале года. Объем ипотечных займов составил 6,8 млрд рублей.

ВТБ предлагает широкую линейку ипотечных предложений, и мы ожидаем дальнейший рост спроса по ипотечным продуктам.

- У Сбербанка есть партнеры, которые готовы предоставить ставку от 7,6%, - поясняет Наталья Белослудова, начальник отдела по жилищному кредитования Красноярского отделения ПАО Сбербанк. - Это строительные компании, которые стали участниками программы субсидирования. Если мы говорим о количестве обращений за ипотекой и объёмах выдачи, то по итогам июля мы отмечаем некоторый рост обращений. Традиционно определяющим фактором является ставка банков по ипотеке. Также отмечу, что буквально 6 августа этого года Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам.

Наталья Белослудова, начальник отдела по жилищному кредитования Красноярского отделения ПАО СбербанкФото: Диана ИВАНОВА

- Мы новый, амбициозный игрок на ипотечном рынке Красноярского края, - замечает Юрий Гришаев, региональный управляющий Альфа-Банка в Красноярске. - Ипотеку мы начали предлагать клиентам в начале мая этого года. Понятно, что нам сложно оценить объёмы ипотечного рынка в сравнении с прошлым годом, но мы каждый месяц набираем обороты. В целом спрос на ипотечные кредиты сегодня растет. Мы предлагаем клиентам разнообразные ипотечные программы. Кредит на покупку жилья в новостройке можно получить по ставке от 9,29%, на вторичном рынке - от 9,59%. Также у нас привлекательные ставки по рефинансированию - от 9,69%. Ипотечный кредит можно оформить на срок от 3 до 30 лет с минимальным первоначальным взносом от 10%. В среднем ставка по кредитам на ипотечном рынке Красноярска составляет около 10%, поэтому люди к нам идут активно.

Юрий Гришаев, региональный управляющий Альфа-Банка в КрасноярскеФото: Диана ИВАНОВА

- У нас низкие ставки для наших партнеров - от 8,9%, - рассказывает Людмила Рытова, заместитель управляющего по розничному бизнесу банка «Открытие» в Красноярском крае. - Что касается объёмов выдачи кредитов, за это время он у нас вырос вдвое, так же, как и кредитный портфель. Говорить о снижении спроса на приобретение недвижимости в нашем банке неправильно. Мы только растем, тем самым снижая процентную ставку для наших клиентов.

Людмила Рытова, заместитель управляющего по розничному бизнесу банка «Открытие» в Красноярском краеФото: Диана ИВАНОВА

- На данный момент мы наблюдаем рост ипотечного портфеля в регионе и рост количества обращений заемщиков, - поясняет руководитель Ипотечного центра ОО «Красноярский» ПАО «Промсвязьбанк» Наталья Леденёва. - Конечно же, растет количество обращений заемщиков по программе «Военная ипотека», а также ее рефинансированию. ПСБ как опорный банк ОПК активно работает с войсковыми частями, еженедельно выезжая в войсковые части края с целью рассказать об актуальных условиях и ставках по ипотеке для «сильных людей». На сегодняшний день военные могут приобрести квартиру по выгодной ставке от 9,1%.

Наталья Леденёва, руководитель Ипотечного центра ОО «Красноярский» ПАО «Промсвязьбанк»Фото: Диана ИВАНОВА

Что касается сегмента заемщиков, не относящихся к ОПК, то и здесь мы снизили ставки, в среднем на 0,6 пункта. Это нам тоже прибавляет количество обращений и число выдачи кредитов. По новостройкам у нас сейчас ставка от 8,7%, также мы снизили ставки для зарплатных клиентов. Зарплатные клиенты ПСБ могут взять ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке под 8,85% годовых при быстром выходе на сделку. Ставка доступна, если кредитный договор будет подписан в течение первых 30 дней включительно после получения положительного решения по кредиту. Некоторых заемщиков именно снижение процентной ставки стимулирует взять кредит, а кому-то ценнее найти программу ипотечного кредитования с минимальным пакетом документов и возможностью предоставления всего двух документов: паспорта и СНИЛС. Такая программа ипотечного кредитования «Ипотека без подтверждения дохода» присутствует в ПСБ. Срок рассмотрения заявок теперь составляет от 30 минут, то есть всего за полчаса вы можете получить решение банка об одобрении ипотеки.

Хотелось бы отметить, что для жителей края, например, жителей таких городов, как Канск, Ачинск, Енисейск, есть возможность удаленно оформить ипотеку через общий электронный адрес нашего Ипотечного центра. Единственный визит в Красноярск, конечно же, придется совершить, но только по приятному поводу, - для подписания договора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В банке «Открытие» отмечают рост доступности ипотеки

- Сорок процентов жителей Красноярского края могут позволить себе купить квартиру в ипотеку - таковы данные мартовского рейтинга, составленного РИА Новости. Исследование проводилось на фоне довольно высоких ставок, - считает Наталья Потапова, управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае. - В ближайшее время доступность ипотеки может еще вырасти. Мы видим это по спросу на жилищные кредиты: с начала года он вырос втрое. Снижение ставок, которое произошло 14 августа, приведет к дальнейшему росту доли семей, которые смогут решить свой жилищный вопрос. Банк «Открытие» повторно улучшил условия по действующим программам ипотечного кредитования. Снижение ставок составило 0,3% по всем ипотечным программам. Теперь процентная ставка составляет от 9% годовых. Изменения коснулись и программы «Военная ипотека», где кредит предоставляется по ставке от 9,1% годовых. Минимальный первоначальный взнос по программе остался без изменений - 20%.

Наталья Потапова, управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае

Банк «Открытие» первым в Красноярском крае начал работать с эскроу-счетами. Банк заключил соглашение со строительной компанией «Арбан», по которому застройщику было предоставлено проектное финансирование на строительстве жилого комплекса «SCANDIS», а красноярцы получили возможность покупать квартиры по новым правилам. 28 марта первый покупатель квартиры открыл эскроу-счёт в банке «Открытие». Сегодня таких счетов около 30. И все больше клиентов интересуется и у застройщиков, и у банка возможностью открыть эскроу-счет при покупке квартир на ранней стадии строительства. Поэтому банк ожидает рост объемов выдач кредитов на покупку жилья на первичном рынке. Открыть счета можно во всех офисах банка в Красноярском крае.

На сегодняшний день мы предлагаем одни из наиболее интересных условий по ипотеке и по итогам 2019 года рассчитываем более чем в полтора раза увеличить текущие показатели по выдачам.

СКАЗАНО

Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ по Красноярскому краю:

- Банк ВТБ представляет абсолютную новинку на рынке - виртуальнаую ипотеку, которая теперь доступна жителям города и края. Благодаря очкам виртуальной реальности у клиентов есть возможность выбрать и приобрести жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Краснодаре. Познакомиться с новым сервисом и подобрать подходящий для себя вариант недвижимости можно в красноярском офисе банка на Ленина, 46. Для этого лишь необходимо предварительно записаться на VR-сеанс по телефону: 266-88-18. В рамках проекта представлено порядка 100 аккредитованных объектов банка в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Краснодаре. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант - специалист банка, который удаленно в режиме онлайн ответит на любые вопросы и расскажет об условиях ипотечного займа. VR-очки дают возможность оценить все характеристики объекта недвижимости, месторасположение на карте города, инфраструктуру, планировку и возможный детальный дизайн комнат.

Мы также активно развиваем проект «Жилищная экосистема», который ставит своей задачей решать жилищные вопросы клиентов в режиме одного окна и за один клик. В настоящее время командой проекта «Жилищная экосистема» уже представлены первые результаты совместной работы – кликабельный прототип ипотечного брокера, электронной регистрации сделок с недвижимостью и безопасного способа расчетов по приобретаемым объектам. Одновременно разработаны концепции ключевых продуктов: витрина объектов недвижимости и их поиск, страхование жилых помещений и участников сделки, создание дизайн-проектов для приобретаемых квартир.

В сентябре будет запущена бета-версия с первыми сервисами подбора дизайна и электронной регистрации, а в декабре - расширенная версия новой платформы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ипотечные программы стали более разнообразными

О трендах ипотеки представители банковских структур Красноярска рассуждали на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды». (Подробности)