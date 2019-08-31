В радость или в тягость: куда отправляются цветы после 1 сентября

От красивой традиции дарить на день знаний цветы учителям ни родители, ни школьники отказываться не собираются. Так что в понедельник улицы Красноярска превратятся в живой поток празднично одетых девчонок и мальчишек с букетами в руках. Но вот вопрос, что потом происходит с этими букетами?

«Комсомольская правда»-Красноярск пообщалась с несколькими педагогами и спросила, как они распоряжаются такими подарками. Сразу скажем: все как один признались, что получать цветы – это очень приятно. Поэтому они всегда рады этому.

Больше всего букетов получают классные руководители, и это понятно: «классная» для ребят на много лет – главный наставник в школе, и похвалит, и поругает, и родителей вызовет. Прошла линейка – класс поднялся в свою аудиторию и там ребята вручают любимому наставнику целую охапку цветов. Ваз не напасешься, поэтому сразу – в ведро с водой, оно потом так и стоит в кабинете, пока цветы не завянут.

У младших классов букетов всегда много - под них готовят ведро с водой и оставляют в классеФото: Мария ЛЕНЦ

Не секрет, что чем младше класс, тем больше букетов. Первоклашки и вовсе поголовно идут с цветами. Пару-тройку букетов учителя берут, конечно, домой. Делятся с коллегами, у которых нет классного руководства, с директором (да-да, директор в этом плане зачастую обделен, если у него нет своего класса).

Часть букетов учителя забирают домойФото: Мария ЛЕНЦ

Некоторые учителя против большого количества букетов – они теряют свою ценность. Когда их 2 – 3, это красиво, трогательно, статусно. Когда 23 – это набор бутонов и зелени. Тут инициативу могут в свои руки взять родители, заранее договориться, скинуться и купить от класса пару-тройку букетов. Как правило, старшеклассники там и делают.

Флористы креативят в темуФото: Мария ЛЕНЦ

Какие букеты НЕ стоит дарить педагогам на 1 сентября. Первое – бумажные, даже если в них есть конфеты (традиционно бумажные цветы используются по другому поводу).

Второе – сильно пахнущие цветы, например, лилии. Их аромат может вызвать головную боль. Сами школьники порой жалуются на слишком агрессивный запах лилий в кабинете. Замените их гладиолусами – они столь же нежные, но совсем не пахнут.

Третье: родителям заранее нужно поинтересоваться, нет ли у педагога аллергии на цветы. Иначе впечатление от искренних подарков будет омрачено.

По мнению многих учителей, лучшие цветы - которые дольше стоят, как правило, они не дорогиеФото: Мария ЛЕНЦ

Какие цветы лучше дарить? Те, которые дольше стоят и недорого стоят. Кстати, вот вам ценные наблюдения от учителей – родителям. Если уж хочется поразить всех роскошным букетом, путь флористы составят его в вашем присутствии. Представьте, вы пришли в магазин – увидели, стоит красота на витрине – купили. Вы же не знаете, сколько дней такому флористическому чуду. Сегодня подарили, а завтра оно уже завяло.

Совет от учителей - родителям: просите, чтобы флористы составляли букет в вашем присутствии

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Какое же 1 сентября без букетов цветов для любимых учителей?! (Делаем небольшую поправку: в этом году День знаний пройдет 2 сентября, в понедельник). Когда зародилась эта традиция, сегодня, наверное, никто и не скажет. В последнее время тенденция такова, что школьников просят не приносить в школу букеты, а заменить их чем-то полезным (подробнее).