Цветы на День знаний в Красноярске – 2019: какие в тренде, где купить и сколько стоят

Какое же 1 сентября без букетов цветов для любимых учителей?! (Делаем небольшую поправку: в этом году День знаний пройдет 2 сентября, в понедельник). Когда зародилась эта традиция, сегодня, наверное, никто и не скажет. В последнее время тенденция такова, что школьников просят не приносить в школу букеты, а заменить их чем-то полезным. Например, собрать деньги, которые пошли бы на букеты, и направить их на благотворительность. Идея отличная, но – кому как. Многие и от доброго дела не отказываются, и букетик цветов приготовят.

Традиция нести цветы в школу в первый день учебного года насчитывает много десятилетийФото: Мария ЛЕНЦ

Почем в этому году цветы, выяснила «Комсомольская правда»-Красноярск. Итак, сначала узнаем, что почем в цветочных магазинах. В цветочной мастерской «Верба» рассказали:

- Сегодня популярны легкие букеты, один – три цветка. Родителям хочется как-то выделиться, поэтому розы к этому событию не покупают. Зато берут, например, брасику – цветы декоративной капусты. Или гелиантус (голландский подсолнух). Разбирают гортензии – один цветок заменяет целый букет.

По цене гортензия сейчас от 650 до 850 рублей, цена зависит от упаковки и от магазина, разумеется. Гелиантус – 300 рублей, брасика – 250. И традиционные хризантемы – 130 рублей за цветок. Заказывают и коллективные букеты – цена 1500 – 3000 рублей, в зависимости от состава.

К слову, флористы собирают букеты для школьников с особым удовольствиемФото: Мария ЛЕНЦ

Что касается оформления и упаковки, в тренде и классическая прозрачная шуршащая пленка, и различные придумки: можно, например, оформить упаковку в виде конверта, из которого выглядывают цветы, или поставить цветы в «стаканчик» из карандашей. Чтобы делать акцент, в букеты добавляют различные школьные атрибуты: карандаши с ручками, линейки, тетрадки, цифру «5», символизирующую оценку.

Можно оформить букет в духе событияФото: Мария ЛЕНЦ

Второй вариант, где купить цветы – уличные рынки. Здесь царят гладиолусы, скромницы астры и циннии, роскошные георгины. Один гладиолус стоит в пределах 130 рублей, букет из трех – 350, из пяти – 550 рублей. Букет из астр и цинний – 230 рублей. Георгины – по 300 рублей. Веточка рябины – 100 рублей, мимозы – 50. Можно и сторговаться: цветы – создания нежные, поэтому бабушки, которые их продают, могут уступить, чтобы не завяли. Но и сильно не сбрасывайте цену, помните: чтобы вырастить любой цветок на даче, нужно приложить немало труда, ухаживая за ним.

Роскошные георгины предлагает только местный производительФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ