Обладателей самых летних улыбок наградили в пресс-центре «Комсомолки»

Каких-то пара дней и наступит осень. А пока хочется сказать: «Лето, спасибо!». За яркие эмоции. Долгие прогулки. Буйство красок и неповторимость вкуса. За цветы и ягоды. Прекрасные рассветы и великолепные закаты. Покоренные вершины и исследованные глубины. Теплый песок и море. Солнечные дни, звездные ночи и бодрое утро. Грибной дождь и разноцветную радугу. А еще… Всего не перечислишь.

Лето нельзя вернуть, но зато его можно сохранить для себя - в фотографиях. Чтобы холодными зимними вечерами ностальгировать за их просмотром.

Подарки для финалистовФото: Мария ЛЕНЦ

У участников фотоконкурса «Улыбнись лету!» получится прекрасный летний фотоальбом. Комсомольская правда – Красноярск не случайно объявила о старте проекта в августе. К этому времени у каждого накопилось в архиве много незабываемых эмоций, а главное – улыбок. Поделиться ими и стать участником конкурса пожелали 46 человек. На протяжении двух недель читатели «Комсомолки» выбирали самую летнюю улыбку. В лидеры сразу выбились трое участников. Периодически они менялись местами, но в итоге все стали финалистами.

Финалистов пригласили на торжественное награждениеФото: Мария ЛЕНЦ

А 28 августа эту троицу пригласили на торжественное вручение дипломов и подарков в пресс-центр «Комсомольской правды».

Первое место заняла 9-летняя Ксения Филякова. Ее летнюю улыбку удалось запечатлеть, когда она кормила суслика. За девочку проголосовали 211 раз.

Ксюше вручили диплом и подаркиФото: Мария ЛЕНЦ

С небольшим отрывом второе место занял Алексей Вальков. Мальчика сфотографировали посреди поляны ромашек с венком на голове. За его милую улыбку проголосовали 195 раз.

- Это было у нас на даче в Сухобузимском районе, - рассказала бабушка Леши. – У нас за огородом вот такая поляна ромашек, мы ее никогда не скашиваем. Только вот, фотосессии устраиваем.

Алексей Вальков занял второе местоФото: Мария ЛЕНЦ

Еще одно ромашковое поле принесло призовое место и Ольге Капрановой. На фотографии она улыбается среди цветов. Как итог - 151 голос.

Всем трем финалистам вручили диплом победителя, а также книги и журналы от «Комсомолки». И особый подарок подготовил партнер фотоконкурса - салон тайского массажа и спа «ТАЙМРАЙ». Три сертификата с номиналами: 2000, 1500 и 1000 рублей.

Ольга Капранова заняла третье местоФото: Мария ЛЕНЦ

- Салон работает пять лет, - рассказала Светлана Дылгерова, представитель салона «ТАЙМРАЙ». – У нас профессиональные мастера из Таиланда. Они помогут снять стресс, усталость и переутомление, получить заряд бодрости и энергии, восстановить гармонию тела, духа и разума, получить незабываемые впечатления! Наш салон пользуется в Красноярске авторитетом, много постоянных клиентов. Женщины, мужчины и много сейчас приводят детей.

Награждение победителейФото: Мария ЛЕНЦ

Но это не все. Еще два партнера проекта решили отметить особо понравившихся участников. Поэтому на последнем этапе фотоконкурса мы добавили номинации «Выбор партнера».

Руководитель физкультурно-оздоровительных комплексов «ФОКs» Светлана Долбикова выделила трех конкурсантов. Это Юлия Шахова, Светлана Баранова и Марина Шагаева. Каждой вручили подарочные сертификаты.

И что же там подарили?Фото: Мария ЛЕНЦ

- В свой день рождения решили с коллегой устроить фотосет, - рассказала Марина Шагаева о том дне, когда была сделана фотография. - Платье, босоножки… В сумочку кое-как влез зонтик «на всякий случай». Случай открыть яркий зонтик представился. Под дождь вышла специально, ради удачного кадра, но улыбку сдержать не смогла.

Юлия Шахова с подаркамиФото: Мария ЛЕНЦ

У Юлии Шаховой на фотографии сразу две летние улыбки – ее и сынишки. В то время они отдыхали на одном из курортов Турции.

Светлана Баранова подписала свое фото так: «Наша маленькая семья на отдыхе, Светлана и сын Артем».

Следующий список победителей в номинации «Выбор партнера» от Венеры Валевской – это владелец личного бренда аксессуаров и инновационного текстиля «Я картина», мастер интуитивной живописи.

Анастасии Литвинчук в подарок - картинаФото: Мария ЛЕНЦ

- Меня вдохновила жизнь на то, что я сейчас делаю, - рассказала Венера Валевская. - По образованию я преподаватель художественного искусства и черчения. Брендом своим занимаюсь около пяти лет. До этого работала в финансовой сфере, была управляющим банка. Получается, что из управляющего в художники. В основе всего лежат мои рисунки. Они потом трансформируются в картины, плакаты, открытки, блокноты. Отдельная моя любовь – аксессуары и платки, одежда.

Егор Прясленев получил особый подарокФото: Мария ЛЕНЦ

У творческого человека и подарки особые. Егор Прясленев получил платок, на котором изображены медведи. Ведь на конкурсной фотографии мальчик позировал на медведе (не совсем настоящем, но выглядел он угрожающе).

- Когда я увидела Егора на медведе, то поняла, что это тот самый победитель, которому достанется платок с медведями, - пояснила Венера. - Называется он «Медвежий хоровод».

Егор сразу примерил обновкуФото: Мария ЛЕНЦ

Эмиль Керимов – это настоящее олицетворение лета. Берег, волны, теплый песок и темноглазый улыбающийся мальчишка. Ему подготовили в подарок набор авторских открыток Valevskaya. Только получить лично он их не смог. Заболел. Поэтому принимала поздравления его бабушка.

За Эмиля подарок получила его бабушкаФото: Мария ЛЕНЦ

Такой же набор достался и Алисе Гороховик. За ее милую улыбку. Только вот на вручение, к сожалению, она не смогла приехать. Но подарок ее обязательно дождется.

Подарки также ожидают Ирину Трусову (набор авторских открыток) и Анастасию Литвинчук (картина). Они обе работают в полиции и не смогли отложить важные дела, чтобы посетить наше мероприятие.

В подарок - авторская футболкаФото: Мария ЛЕНЦ

Ну и еще один подарок получила Марина Шагаева. Ей Венера Валевская лично вручила футболку из серии «Графическая ботаника».

Поздравляем все победителей!

Все остальные участники, которым в этот раз чуточку меньше повезло, могут скачать дипломы за участие на странице фотоконкурса «Улыбнись лету!».

Марина Шагаева стала обладателем сразу двух дипломовФото: Мария ЛЕНЦ

Партнеры проекта:

Салон тайского массажа и спа «ТАЙМРАЙ».

Светлана Долбикова - руководитель физкультурно-оздоровительных комплексов «ФОКs».

Венеры Валевской – это владелец личного бренда аксессуаров и инновационного текстиля «Я картина», мастер интуитивной живописи.

Венера Валевская – владелец личного бренда аксессуаров и инновационного текстиля «Я картина», мастер интуитивной живописи.