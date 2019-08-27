Более 1000 вылетов и 17,5 миллионов вылитых на лесные пожары литров воды: аэропорт Красноярска покинули самолеты Министерства обороны

Аэропорт Красноярска покинули самолеты Ил-76 Министерства обороны России. 10 воздушных судов завершили свою миссию. Напомним, изначально они были направлены в Красноярский край на помощь в тушении лесных пожаров. Затем, когда на войсковом складе под Ачинском произошла серия взрывов боеприпасов, самолеты проливали территорию складов, чтобы не допустить повторного возгорания. В общей сложности они провели на сибирской земле 25 дней, с 1 по 25 августа.

По информации пресс-службы международного аэропорта «Красноярск» за это время военные самолеты выполнили 822 взлетно-посадочных операций (ВПО). Вылеты начинались с 6 утра и заканчивались поздним вечером. В баки каждого Ил-76 заправлялось по 42 тонны воды, таким образом, за 25 дней аэропорт Красноярск заправил в самолеты военной авиации для тушения 17,5 миллионов литров воды.

Для сравнения, самый большой в мире шестиэтажный аквариум в Рио-де-Жанейро вмещает в себя 3,5 миллионов литров воды. То есть аэропорт Красноярск мог бы полностью наполнить водой ровно пять таких аквариумов.

Кроме того, на устранение пожаров была задействована и другая техника от Минобороны: вертолеты Ми-8 (86 ВПО), самолеты Ан-26 (52 ВПО), Ту-134 (22 ВПО), АН-12 (28 ВПО) и другие. В совокупности все самолеты и вертолеты Минобороны вылетели и вернулись аэропорт 1058 раз, сообщили в пресс-службе аэропорта.

- За то время, что самолеты базировались на территории аэропорта, нашей задачей было обеспечить не только своевременное обслуживание военных бортов, но и самолетов гражданской авиации. Считаю, что аэропорт с этим успешно справился. Спасибо пассажирам за понимание, а коллегам – за слаженную работу, - рассказал Андрей Метцлер, генеральный директор Международного аэропорта «Красноярск».