2019-08-27T12:19:26+03:00
Общество

Более 1000 вылетов и 17,5 миллионов вылитых на лесные пожары литров воды: аэропорт Красноярска покинули самолеты Министерства обороны

Свою миссию по тушению пожаров и последствий взрыва под Ачинском они выполнили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Аэропорт Красноярска покинули самолеты Министерства обороныАэропорт Красноярска покинули самолеты Министерства обороныФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Аэропорт Красноярска покинули самолеты Ил-76 Министерства обороны России. 10 воздушных судов завершили свою миссию. Напомним, изначально они были направлены в Красноярский край на помощь в тушении лесных пожаров. Затем, когда на войсковом складе под Ачинском произошла серия взрывов боеприпасов, самолеты проливали территорию складов, чтобы не допустить повторного возгорания. В общей сложности они провели на сибирской земле 25 дней, с 1 по 25 августа.

По информации пресс-службы международного аэропорта «Красноярск» за это время военные самолеты выполнили 822 взлетно-посадочных операций (ВПО). Вылеты начинались с 6 утра и заканчивались поздним вечером. В баки каждого Ил-76 заправлялось по 42 тонны воды, таким образом, за 25 дней аэропорт Красноярск заправил в самолеты военной авиации для тушения 17,5 миллионов литров воды.

Для сравнения, самый большой в мире шестиэтажный аквариум в Рио-де-Жанейро вмещает в себя 3,5 миллионов литров воды. То есть аэропорт Красноярск мог бы полностью наполнить водой ровно пять таких аквариумов.

Кроме того, на устранение пожаров была задействована и другая техника от Минобороны: вертолеты Ми-8 (86 ВПО), самолеты Ан-26 (52 ВПО), Ту-134 (22 ВПО), АН-12 (28 ВПО) и другие. В совокупности все самолеты и вертолеты Минобороны вылетели и вернулись аэропорт 1058 раз, сообщили в пресс-службе аэропорта.

- За то время, что самолеты базировались на территории аэропорта, нашей задачей было обеспечить не только своевременное обслуживание военных бортов, но и самолетов гражданской авиации. Считаю, что аэропорт с этим успешно справился. Спасибо пассажирам за понимание, а коллегам – за слаженную работу, - рассказал Андрей Метцлер, генеральный директор Международного аэропорта «Красноярск».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Билайн в Красноярском крае на 20% увеличил число базовых станций 4G
Оператор связи Билайн продолжает масштабное развитие собственной сотовой сети в Красноярском крае: с начала года на 20% увеличилось число базовых станций, обеспечивающих высокоскоростной мобильный интернет.
Началась лихорадка: Родители 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в турецком отеле, отказались перевозить ее в Санкт-Петербург
По словам петербургских медиков, такая возможность есть, но папа и мама Алисы Адамовой боятся подвергать ее лишнему риску [видео]
Новости 24
В Красноярске вновь объявили об открытии третьего «Макдональдса»
Канал сбыта черной икры перекрыла полиция в Лесосибирске
Жителям Красноярска – лучшую цену
Угольщики перечислили Алтайскому району Хакасии 9 млн рублей на социальные проекты
Авиарейсы из Красноярска в Енисейск планируют возобновить в следующем году
Смерть коллекционера. У красноярца пропали золотые часы на 5 миллионов рублей
У судимого учителя в школе украли кошелек
Красноярским школьникам разрешили пользоваться мобильными телефонами
Красноярские власти хотят увековечить память об Универсиаде-2019
Красноярцы могут посмотреть фильм «Команда мечты» раньше общероссийской премьеры
Красноярцы оценили освещение в сквере возле цирка
Жители Красноярска 35 раз за неделю пожаловались на загрязненный воздух
В Красноярске дебошир прыгал на капоте чужой машины и избил проходившую мимо женщину
В Красноярском крае площадь лесных пожаров снизилась до 300 тысяч гектаров
В Красноярском крае лесные пожары будут контролировать при помощи инновационной системы раннего видеомониторинга
Заключенный красноярской колонии заочно получил диплом юриста
В Красноярске нашли «Шкоду», водитель которой провоцировал дорожных полицейских
В Красноярском крае в ДТП пострадала молодежная компания
В Красноярске на три дня перекроют дороги в Николаевке
Представительство «Ашана» объяснило причину закрытия гипермаркета в Красноярске
В Красноярском крае осудили двух черных лесорубов
«Он умирал в мучительных болях»: житель Железногорска обвинил врачей в смерти отца
Красноярцам предлагают бесплатно установить экодатчики
Водителя, по вине которого из автобуса выпали 3 пассажира, оштрафовали на 500 рублей
Стали известны имена победителей фотоконкурса «Улыбнись лету!»
В Туве мужчину убили двумя ударами вилки в сердце
В Красноярске сбили колясочника, просившего милостыню у водителей на дороге