Законно или нет: в красноярскую школу взяли на работу физрука с двумя уголовными статьями

Остап Бендер переквалифицировался в информатики, а завязавший аферист стал трудовиком? Оказывается, бывает и такое. В одной из школ Красноярска приняли на работу учителя физвоспитания с двумя судимостями (разумеется, погашенными) – за грабеж и хулиганство.

Надо же такому случиться: недавно он сам сделался жертвой преступления. В начале августа у педагога из спортзала украли кошелек. Причем не такой уж дешевый – за полторы тысячи, а в нем еще четыре тысячи рублей. Кто это сделал, сейчас выясняет полиция. Тут любопытно другое: как учитель с судимостями вообще попал в школу?

Звоним директору – обрывает на полуслове:

- У него есть разрешение на работу с детьми. Зайдите на сайт администрации края, там заключение комиссии по делам совершеннолетних. Где именно посмотреть, подсказать не могу.

- Такими вопросами занимается краевая комиссия по делам несовершеннолетних, обратитесь туда, - в главном управлении образования дают более точную «наводку». – По информации наших юристов, существует определенный круг статей, которые не считаются тяжкими. И люди, осужденные по ним, могут обратиться в краевую комиссию ПДН. Там и решают, выдать ли разрешение. При получении положительного заключения человек может пойти в школу и трудоустроиться.

В самом деле? Однако новость. До сих пор большинство родителей уверены: судимость – «черная метка» для педагога.

- Вы заблуждаетесь, - пояснила начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района Татьяна Лепешкина. - В трудовое законодательство были внесены изменения. И теперь при получении положительного заключения, выданного комиссией ПДН одного из субъектов РФ, такому человеку разрешается работать с детьми в любых учреждениях. То есть он обращается с заявлением, прилагает все необходимые документы. В комиссии рассматривают, давно ли это произошло, насколько были тяжелые последствия (здесь свой механизм). И только с разрешения этой комиссии учитель может работать. Конечно, есть исключительные случаи. Если, например, человек был осужден за педофилию или за убийство, такое разрешение ему никто не даст.

Заходим на сайт краевой администрации. Действительно, учителя, прошедшие комиссию здесь наперечет – по алфавиту. А вот и наш. Цитируем:

- (Фамилия, имя, отчество) в соответствии с постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края от (дата) ДОПУЩЕН к деятельности с участием несовершеннолетних.

Так что все легально, не подкопаешься. Но, скажем честно, от мысли, что твой учитель был осужден по двум статьям как-то не по себе. А как что думаете: нужно ли оградить школу от таких педагогов? Или стоит дать людям второй шанс?

В перечне из 42 страниц - 620 фамилий. Фото: сайт администрации Красноярского края.

К сведению: всего допуск к работе с детьми в Красноярском крае запросили 620 человек, имевших судимости. Нет ли среди ни вашего педагога, можно посмотреть здесь: официальный портал Красноярского края. Главная / Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края / О допуске лиц, имевших судимость, к деятельности с участием несовершеннолетних / Информация о принятых решениях.

ОФИЦИАЛЬНО

Перечень категорий лиц, в отношении которых комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края имеет право принять решение

Лица, имевшие судимость за преступления небольшой и средней тяжести против:

лица, уголовное преследование в отношении которых прекращено по обвинению в совершении этих преступлений по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда):

а) жизни и здоровья;

б) свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы);

в) семьи и несовершеннолетних;

г) здоровья населения и общественной нравственности;

д) основ конституционного строя и безопасности государства;

е) общественной безопасности