Октябрьский мост в Красноярске могут переименовать в честь выдающегося руководителя края Павла Федирко

Октябрьский мост в Красноярске могут переименовать в честь выдающегося руководителя края Павла Стефановича Федирко. Об этом на церемонии прощания с ним сообщил нынешний глава региона Александр Усс.

- Павел Стефанович возглавлял край полтора десятка лет, и это время недаром называют эпохой Федирко. Он привил красноярцам уверенность в своих силах, страсть к масштабу и высокому полету. Благодаря этому духу Красноярский край и сегодня является одним из лидирующих регионов в нашей стране. Его имя, конечно, будет увековечено, на этот счет есть много предложений. И одно из них – назвать Октябрьский мост в Красноярске именем Павла Стефановича Федирко, чтобы память о нем вдохновляла нас на мощные проекты, которые должны быть нашими мостами в будущее, - сказал Александр Усс.

Напомним, что первый секретарь Красноярского крайкома КПСС и почетный житель Красноярска и края Павел Федирко скончался на 87-году жизни от тяжелой болезни. Церемония прощания прошла с ним накануне, 13 августа, в Большом концертном зале краевой филармонии. На нее пришли более двух тысяч человек – знакомых, близких, коллег, жителей края пришли проводить Павла Стефановича в последний путь.

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