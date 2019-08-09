Экс-глава Красноярского края Павел Федирко скончался в Красноярске
Первый секретарь Красноярского крайкома КПСС Павел Стефанович Федирко руководил краем 15 лет, с 1972 по 1987 год.
Это были годы активного строительства. Были построены крупные предприятия в Ачинске, Дивногорске, Минусинске, Красноярске. Аэропорты и новые жилые районы. С его именем связан и лозунг о превращении Красноярского края в край высокой культуры и возведение театров и концертных залов, организация вузов.
О всех трудностях и достижениях тех лет Павел Стефанович оставил воспоминания.
В 1987 году он уехал в Москву, стал председателем Центрсоюза СССР, который координировал деятельность потребительских кооперативов, где проработал в течение пяти лет.
Он возвращался в Красноярск в 1999 году, работал заместителем губернатора Александра Лебедя, начальником управления администрации края по взаимодействию с Правительством РФ и иными федеральными органами государственной власти.
В этом году он приехал в Красноярск на лечение, смерть наступила в больнице после операции.
Павел Федирко скончался на 87-м году жизни.
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