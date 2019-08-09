Экс-глава Красноярского края Павел Федирко скончался в Красноярске

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-09T15:47:32+03:00

Он давно уехал в Москву, но приехал на лечение в наш город

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Первый секретарь Красноярского крайкома КПСС Павел Стефанович Федирко руководил краем 15 лет, с 1972 по 1987 год.

Это были годы активного строительства. Были построены крупные предприятия в Ачинске, Дивногорске, Минусинске, Красноярске. Аэропорты и новые жилые районы. С его именем связан и лозунг о превращении Красноярского края в край высокой культуры и возведение театров и концертных залов, организация вузов.

О всех трудностях и достижениях тех лет Павел Стефанович оставил воспоминания.

В 1987 году он уехал в Москву, стал председателем Центрсоюза СССР, который координировал деятельность потребительских кооперативов, где проработал в течение пяти лет.

Он возвращался в Красноярск в 1999 году, работал заместителем губернатора Александра Лебедя, начальником управления администрации края по взаимодействию с Правительством РФ и иными федеральными органами государственной власти.

В этом году он приехал в Красноярск на лечение, смерть наступила в больнице после операции.

Павел Федирко скончался на 87-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU