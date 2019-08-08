В четверг, 8 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре медиахолдинга "Комсомольская Правда" по адресу в Красноярск, ул. Никитина, 3 «Б», состоится пресс-конференция прокурора Красноярского края Михаила Савчина.

Пресс-конференция прокурора Красноярского края Михаила Савчина.

Тема пресс-конференции: «Об итогах работы органов прокуратуры Красноярского края по укреплению законности и правопорядка в 1 полугодии 2019 года».

Формат мероприятия предполагает краткое выступление прокурора края об итогах надзорной деятельности в истекшем периоде и ответы на вопросы журналистов.

Подтвердить участие представителей аккредитованных в прокуратуре края средств массовой информации необходимо до 14.00 часов 07 августа 2019 по телефону 227-33-87 либо по адресу электронной почты krpronws@krasinter.ru.

В заявке на участие необходимо указать наименование СМИ, фамилии, имена и отчества журналистов. По прибытии на пресс-конференцию журналистам необходимо иметь при себе служебное удостоверение, выданное соответствующим СМИ.

Будем рады видеть коллег в пресс-центре и на сайте kp.ru!