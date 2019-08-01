8 гастрономов «Красный Яр» закрывают в Красноярске

В Красноярске один за другим закрываются гастрономы «Красный Яр». Это заметили жители сразу нескольких районов. В пресс-службе известной сети пояснили: мера временная, магазины ждет большая реконструкция:

- Традиционно лето - период низких продаж. Поэтому мы выбрали это время для проведения работ. Конечно, компания понимает, реконструкция подразумевает определенные траты, но мы на них идем. Инвестиционный бюджет под данные цели был заложен заранее.

Ведь необходимость в переменах назрела давно. «Красный Яр» - одна из старейших местных сетей. В Красноярске она насчитывает 67 точек. Отремонтируют те, что работают дольше всех, 20 лет. Причем восемь из них будут модернизированы полностью, на других намечены частичные ремонты.

- По большому счету, они никогда не капиталились, - говорят представители компании. – И оттого уже устарели, нуждаются в переделке, чтобы людям было более комфортно, когда они приходят к нам за покупками.

Учтут даже ширину проходов

В трех магазинах ремонт уже идет: на Дзержинского,26 (откроется уже 2 августа), Менжинского, 10А и Красной Армии, 121 (соответственно, 27 августа).

Кроме того, до конца лета обещают преобразить филиалы на Красрабе, 69, 120,169; Словцова,6; Юшкова,4А.

Что в них изменится? Установят новое оборудование, поменяют «свет» на более современный, обновят технику, переосмыслят планировку торговых залов.

В ряде точек будут кассы самообслуживания. Вдобавок увеличат количество экспресс-касс – для тех покупателей, у кого небольшой чек.