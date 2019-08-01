«С одного куста малину ели!»: заблудившийся грибник четверо суток «делил еду и кров» с медведями

69-летний житель поселка Краснокаменска (Курагинский район) Александр Орлов по жизни заядлый грибник и ягодник. Как лето – так ему дома не сидится. Жене своей: «Галя, чего сидим, кого ждем? Поехали по грибы» - на машину и в лес.

Отметим, что Краснокаменск хоть с виду и напоминает небольшой аккуратный городок, но стоит отойти на полкилометра от пятиэтажек – и вот вам уже тайга со всеми ее щедротами. Правда, там, где поближе, краснокаменцы мигом все сметают. Настоящие охотники за грибами едут подальше, за много километров.

Вот и 21 июля Александр Анатольевич позвал жену с подругами за лисичками. В этом году их полно.

- Поехали мы с мужем, девчонок прихватили (двум «девчонкам», к слову, по 50 лет). Заехали на машине далеко, километров за 20 от дома, - рассказывает супруга, Галина Григорьевна. – Мы пошли в одну сторону, а муж в другую. Сколько мы втроем ходили, не помню. Возвращаемся к машине, а там уже полная сумка лисичек. Получается, муж их нарвал, выгрузился и отправился за новой партией.

Женщины долго ждали своего грибника. Потом смекнули, что произошло что-то неладное. Обшарили кусты, кричали, сигналили. В том месте на склоне горы ловит связь, поэтому позвонили сыну. Тот примчался, из ружья в воздух стрелял, кричал – бесполезно. Когда патроны закончились, снова осмотрели округу. К тому времени темнеть начало. Решили, что надо вернуться в поселок и сообщать в полицию.

Не помню, куда шел

Александр Орлов несколько лет назад перенес инфаркт миокарда. После этого старался вести здоровый образ жизни, берег себя и на здоровье в свои почти 70 особо не жаловался. А тут прямо в лесу схватило сердце, в глазах потемнело. Сколько часов пролежал без сознания, не знает. Стрельбы и криков не слышал совсем.

- Когда я очнулся, ничего не понимал: где я, что со мной, что за деревья? Гляжу вверх – небо уже сереет, кругом смеркается. Идет противный дождик. А я лежу в траве, в одной рубашке и мне жутко холодно, - рассказывает Александр Орлов. – Потом начал вспоминать, что у меня прихватило сердце и я потерял сознание. Кое-как поднялся, огляделся. Думаю: надо что-то делать. Я что, первый раз в тайге? Кто меня тут найдет? Самому надо выбираться…

Городок Краснокаменск расположился прямо посредине тайги. Фото: соцсети

Первая ночь в лесу была жуткая: мужчина был в одной рубашке, после дождя вымок. Зажигалка сломалась – огня не развести. Телефон дома оставил, таблетки не взял. С собой – только большой кухонный нож. В голове туман, сердце в груди давит. За ночь несколько раз сознание терял, куда-то брел, не соображая, поднимался по склонам и снова спускался в темноте. Одним словом, состояние – хуже не бывает.

На рассвете стало совсем плохо, думал, что все, умирает. А потом вдруг его вывернуло наизнанку. Когда откашлялся, почувствовал, что полегчало. Голова сразу очистилась, набрал воздуха побольше, отдышался. Приложил руку к груди – бьется ровно. Вот тогда, наконец, стал соображать, в какую сторону ему идти.

Леса не боится

Леса Александр Орлов с детства не боится. Раньше жил на Дальнем Востоке, любит в одиночку и за дикоросами, и на рыбалку, и на охоту. Всякое случалось, но каким-то шестым чувством знал, куда нужно идти. Вот и на этот раз поднялся на гору, осмотрелся, прислушался.

По его соображениям рядом где-то должен быть карьер «Маргоз». Но сейчас он заброшен, работы на нем не ведутся, там полная тишина. Если бы работал – грибник пошел бы на его шум. А так пришлось искать направление самому. И выбрал он его верно – в сторону Краснокаменска.

- Спал днем, час-два, и снова шел. А ночью не спалось, потому что слишком холодно, - рассказывает грибник. – Первую ночь плохо помню, мне было плохо, промок. Потом за день одежда на мне просохла и вторую ночь провел хорошо. А на третью снова дождь. Очень холодно. Хорошо, что взял с собой большой нож, он меня выручил. Я им рубил лапы хвойных деревьев. Пихты почему-то не было, у нее хвоя мягкая и теплая. Елки кругом, но они колючие. Так что искал молодой кедрач. Из него делал себе берлоги и пересиживал ночи.

Идти было непросто. Мужчина попал на старые вырубки. Уточним: варварские вырубки – лесорубы не убирали за собой хвосты деревьев. И теперь там один сплошной бурелом. Можно было бы обойти его, но грибник опасался, что собьется с курса. Спотыкался, но шел напрямую. Упал в какую-то яму, с метр глубиной. Сильно поранил ногу. Очнулся, выбрался и дальше пошел.

По пути почти ничего не ел. Потому что съедобные травы, например, пучка, уже переросли – есть опасно. Из ягод полно смородины, но она зеленая, от нее жутко вяжет во рту. А воды пил вдоволь, ручьев там много.

Экстремальное путешествие ничуть не отбило у Александра Орлова охоту: едва пришел в себя - и снова за грибамиФото: Мария МИШКИНА

Просто так не дамся

На третий день Александр Орлов встретил хозяина тайги. Вот как это было. Увидел большой малинник, на нем немного спелых ягод. Поднимает голову – медведь. Между зверем и человеком – метров тридцать. Медведь сидит, увлеченно зеленую малину трескает, лапой кусты к себе подтягивает. Вроде на человека не реагирует, но на самом деле глазами следит за ним.

Грибник попятился от греха подальше. А через несколько часов встретил медведицу с медвежонком. Вот тут ему стало страшно: она на него рыкнула, предупредила, чтобы не подходил. Потом повернулась и стала удаляться между деревьев и медвежонок за ней.

- Когда медведицу увидел, у меня на лбу испарина выступила, - признается Орлов. – Но я им спину не показал. Может, поэтому она на меня не кинулась. Я тогда подумал, что просто так не дамся. Когда я служил на Дальнем Востоке, много слышал от охотников, как медведя можно побороть. Перед нападением медведь всегда на задние лапы встает, брюхо открывает. Вот если ножом брюхо ему вспороть, он от боли забывает про добычу. Вот я и подумал: пусть мне достанется, но и ей спуску не дам.

На третий день вообще была мерзкая погода – дождь, холодно. За ночь уснуть не удалось даже на часок. Зато утром четвертого дня увидел человеческую тропинку и обрадовался. Пошел по ней и вскоре услышал шум машин и голоса людей. Вот так вышел на дорогу. Об его исчезновении к тому времени весь поселок знал, грибника искали. А он прошел по тайге около 20 километров и сам вышел. Совсем немного промахнулся мимо поселка – вот что значит чутье.

- Я так переживала, что ему холодно. Боялась, что ему сердце прихватило, что он где-нибудь лежит, помирает, - рассказывает супруга. – Я всем сообщила: в полицию, в нашу администрацию поселковую. Спасатели приехали, жители Краснокаменки подключились. Искали его там, а он вышел здесь. Как сейчас себя чувствует? Нога болит, которую он в яме поранил. А так в норме. Выспался за много дней и говорит мне: «Хватит сидеть, поехали за грибами». Он даже не собирается угомониться. Муж у меня волевой, шустрый. Вот и сейчас мы с вами разговариваем прямо из леса. До свидания вам, - прощается Галина Григорьевна. – Нас грибы ждут.

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