2019-07-29T16:40:46+03:00
Туризм

Отпуск в Красноярском крае-2019: отдыхаем в природном парке «Ергаки»

Что нужно обязательно посмотреть в природном парке «Ергаки»
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Уникальный хребет Ергаки - только для активных и любопытных!Уникальный хребет Ергаки - только для активных и любопытных!Фото: Соня РУДОВСКАЯ
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Представьте, что у вас есть всего одна свободная неделя. Отдохнуть хочется, а времени на дальнюю дорогу жалко. Но есть вариант провести несколько дней в Красноярском крае. Вариантов очень много, вот только один из них. Начало пути здесь.

День четвертый. Ергаки

Из Шушенского отправляемся в Ергаки, до них около сотни километров. Даже один день в природном парке – это множество вариантов. Можно доехать до визит-центра, это 614 км федеральной трассы Р-257, тел. 8-902-013-79-25, там помогут определиться и с маршрутом, и с проживанием, поскольку здесь 8 отелей и турбаз с разными ценами и условиями, от самых демократичных до люксовых.

Но мы советуем отправиться к жемчужине Ергак, хребту Спящий Саян, чтобы увидеть самую загадочную достопримечательность, Висячий камень. Глыба весом 150-200 тонн держится на краю скалы, опираясь на площадь около полутора квадратных метров. По легенде, как только Висячий камень упадет, проснется Спящий Саян. Вот такой вот «будильник»!

Тропа к Спящему Саяну начинается в паре километров за визит-центром, до ее начала можно проехать на машине. Тропа благоустроенная, с деревянными настилами, металлическими лестницами, мостиками через ручьи и реки – идти легко и удобно. Она промаркирована, здесь всегда много людей, не заблудитесь!

Вершины и горные озера - их в Ергаках десятки! Фото: Соня РУДОВСКАЯ

Вершины и горные озера - их в Ергаках десятки!Фото: Соня РУДОВСКАЯ

На это путешествие лучше запланировать полный световой день, чтобы никуда не торопиться и вдоволь напитаться горным воздухом, сделать фото и видео, остановиться на пикник. Кстати, костры разводить здесь запрещено, возьмите термос или газовую горелку и не забудьте вынести с собой весь свой мусор.

Людей в природном парке так много, что даже придумали специальный знак, чтобы сохранить чистоту вокруг стоянок и возле озер. Фото: Татьяна АРОНОВА

Людей в природном парке так много, что даже придумали специальный знак, чтобы сохранить чистоту вокруг стоянок и возле озер.Фото: Татьяна АРОНОВА

Летом в Ергаках цветы соседствуют со снегом. Фото: Соня РУДОВСКАЯ

Летом в Ергаках цветы соседствуют со снегом.Фото: Соня РУДОВСКАЯ

День пятый. Возвращение в Красноярск

До Красноярска – 600 километров, после завтрака можно отправляться в путь. И буквально через несколько километров от турбаз находится часовня на месте гибели генерала и губернатора Александра Лебедя и чуть дальше - смотровая площадка, с которой открывается вид на Спящий Саян.

По дороге можно сделать остановки. Например, в Минусинске с его знаменитым краеведческим музеем, Спасским собором и прославленными минусинскими помидорами.

Минусинск - старинный город и с его историей можно познакомиттся в краеведческом музее. Фото: Соня РУДОВСКАЯ

Минусинск - старинный город и с его историей можно познакомиттся в краеведческом музее.Фото: Соня РУДОВСКАЯ

Или Абакане с новым музейным комплексом, Преображенским парком и неплохим общепитом с заведениями на любой вкус и кошелек. После Абакана остается 400 километров пути.

Пять дней вашего путешествия пролетят незаметно и будут наполнены самыми разными впечатлениями, чтобы окончательно убедить вас в том, что отдых в Красноярском крае это именно то, о чем многие только мечтают!

ИСТОЧНИК KP.RU

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