2019-07-29T14:18:37+03:00
Туризм

Отпуск в Красноярском крае-2019: что посмотреть в Красноярске

Рассказываем о самых главных местах и достопримечательностях Красноярска
Татьяна РЯБИНИНА
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Прогулка по Красноярскому морю позволяет увмдеть берега, к которым нет дороги по суше.Прогулка по Красноярскому морю позволяет увмдеть берега, к которым нет дороги по суше.Фото: Татьяна АРОНОВА
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Представьте, что у вас есть всего одна свободная неделя. Отдохнуть хочется, а времени на дальнюю дорогу жалко. Но есть вариант провести несколько дней в Красноярском крае. Вариантов очень много, вот только один из них.

День первый. Столбы

Это самый экологически привлекательный, активный и при этом бюджетный вариант отдыха! С утра вы отправляетесь в туристско-экскурсионный район заповедника, взяв с собой термос и бутерброды для пикника. Прогулка протяженностью около 15 километров, скалы, возможность покормить птиц, белок, полное умиротворение и красота природы - вот программа первого дня отдыха. И никаких затрат! И даже собственный автомобиль не нужен – на «Столбы» можно приехать на общественном транспорте.

День второй. Красноярское море

Можно биться об заклад: сюда красноярцы ездят нечасто. А зря. Для отдыха здесь созданы условия европейского уровня: бассейн с подогревом, прогулочные яхты, благоустроенная территория со множеством развлечений.

И по дороге не забудьте остановиться на смотровой площадке, чтобы полюбоваться видами, подержаться за усы осетра и загадать самое заветное желание. Напомним, здесь установлен памятник Царь-рыбе, героине повести Виктора Астафьева. Место красивое, но коренные жители, чего греха таить, бывают здесь только для того, чтобы показать своим гостям все самое лучшее. Так пора все самое лучшее показать и самим себе!

Также невозможно проехать и мимо жемчужины российской энергетики, Красноярской ГЭС. Однако советуем остановиться не возле «фасада», а проехать к судоподъемнику, чтобы увидеть плотину со стороны гребня и оценить разницу в уровне Енисея и Красноярского моря.

Только на Красноярской ГЭС есть уникальный и единственный в мире судоподъемник продольно-наклонного типа. Фото: Татьяна АРОНОВА

Только на Красноярской ГЭС есть уникальный и единственный в мире судоподъемник продольно-наклонного типа.Фото: Татьяна АРОНОВА

Второй день вашего отдыха продолжится на Красноярском море, в экопарке «Адмирал». А это комфорт, отличное настроение и огромный выбор развлечений.

Бассейн с подогревом на берегу Красноярского моря - он такой один! Фото: Татьяна АРОНОВА

Бассейн с подогревом на берегу Красноярского моря - он такой один!Фото: Татьяна АРОНОВА

А теперь о расходах. Поездка на Красноярское море, да еще и со всеми остановками, возможна только на собственном транспорте, а это бензин примерно на 100 километров пути туда и обратно.

Вход в экопарк платный для всех, кто старше 6 лет. Взрослый билет стоит 100 рублей, детский 50 рублей (в стоимость входит парковка автомобиля). Бассейн с подогревом в будние дни обойдется для одного взрослого в 1000 рублей, для ребенка – в 600. Один ходовой час на прогулочном катере стоит 5500 рублей в расчете на компанию из семи человек. Время можно увеличить или уменьшить – все обговаривается индивидуально. Остальные расходы будут зависеть от того, будете ли вы брать спортивный инвентарь напрокат, арендовать беседку, обедать в ресторане, ночевать и т.д. – перечень платных услуг здесь довольно обширный. Но чудесные пейзажи, чистый воздух и хорошее настроение – совершенно бесплатные!

ИСТОЧНИК KP.RU

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