Стартовал прием заявок на фотоконкурс «Улыбнись лету!»

Не зря говорят, что лето – это маленькая жизнь. На второй план уходят все тревоги, заботы и даже важные дела. Только море, солнце, теплый песок! А еще новые встречи, знакомства, удивительные приключения. И, конечно, неповторимые улыбки – искрящиеся, искренние, ласковые, озорные, наполненные счастьем!

Поделись своей улыбкой и своим кусочком яркого лета с другими! Медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляет о старте нового фотоконкурса «Улыбнись лету!». Приглашаем к участию жителей Красноярского края всех возрастов.

Как принять участие?

Выберите свою самую веселую, смешную, забавную фотографию на фоне летнего пейзажа. На ней может быть изображен, кто угодно. Ваши дети, знакомые, родные, друзья…

Загрузите снимок на страницу конкурса на сайте kp.ru (если не сможете разобраться, как это сделать, посмотрите видеоинструкцию). Что важно - от каждого участника принимается только одна фотография хорошего качества, четкая и не размытая (самостоятельно сделанная или принадлежащая ему). Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон.

В описании можете придумать название к фотографии. Напишите еще пару строк о том, кто изображен на фото, как его (их) зовут, в каком месте и при каких обстоятельствах это было снято.

В финал попадут три участника, набравшие наибольшее количество голосов во время голосования. Каждый победитель получит диплом, призы от «Комсомолки» и наших партнеров.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

с 5 по 18 августа - прием фотографий;

с 19 по 25 августа – голосование;

26 августа - подведение итогов;

28 августа - награждение победителей.

Подробности на странице конкурса по ссылке.