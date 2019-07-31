Огонь не отступает: самолеты МЧС впервые начали тушить пожары в труднодоступных районах Красноярского края

Дети в медицинских масках, тонущие в дыму улицы, Сибирь горит вот уже третью неделю. Только в Красноярском крае огнем охвачено больше миллиона гектаров. И с каждым днем площадь пожаров растет. Что имеем на 31 число?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/723223" frameborder="0"></iframe> Пожары в Богучанах. Видео: @strelkakrsk.

· Если вчера это был миллион и сорок восемь тысяч гектаров, сегодня, 31 июля, уже миллион и шестьдесят семь тысяч, а, если точнее, 1 067 133,2. Причем, по данным «Лесопожарного центра», большая часть – в зоне контроля (труднодоступных территориях, где тушение невозможно) – 1 062 303 гектара.

· В Красноярск вылетел министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Чтобы лично контролировать ситуацию с лесными пожарами.

Снимок: fires.ru

· Дмитрий Кобылкин дал несколько поручений Рослесхозу и властям регионов, где горят леса. Одно из них – пересмотреть границы зон контроля, чтобы исключить возможность перехода огня на населенные пункты и предупредить их задымление.

· На места, где бушуют пожары, брошены дополнительные резервы МЧС. На помощь красноярцам прибыла аэромобильная группировка из Кемерово и Хакасии. Это 15 высокопроходимых спецмашин и 100 спасателей.

· Самолет Бе-200 МЧС совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район. Сделано три слива воды на кромку сложного пожара. Сразу после сброса воды туда выдвинулись группы пожарных для обработки кромки и локализации очага возгорания.

· Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в пяти регионах России. Самая сложная ситуация - в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Всего горит 2,7 миллиона гектаров, это на 12% больше, чем в прошлом году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/723226" frameborder="0"></iframe> Ванавара. Видео: @nebo.community.

· Дым от лесных пожаров в Сибири достиг Поволжья и может прийти в Москву, такое уже случалось, говорят ученые. Так что это проблема даже не федерального, а планетарного масштаба.

Село Ванавара 30.07.2019. Фото: @nebo.community

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пожарам в Сибири посвятил пост Леонардо Ди Каприо: «Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров в условиях климатического кризиса. Огромные огни в Гренландии, Сибири и Аляске производят клубы дыма, которые можно увидеть из космоса».

leonardodicaprio The Arctic Circle is suffering from an unprecedented number of wildfires in the latest sign of a climate...

Страдающим от смога красноярским детям бизнесмен из Алтая выслал баллоны с горным воздухом. 77 штук, их отправят в одну из больниц. Каждый баллон – пять литров воздуха, можно сделать около 100 вздохов.

ДОСЛОВНО

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов красноярского гидрометцентра Наталья Краснова:

- В Эвенкии могли бы быть хорошие дожди, если бы не пожары. Действительно, жар от них «размывает» облачность нижнего яруса, дождей из-за этого нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/722176" frameborder="0"></iframe> Горит лес. Видео: соцсети.

После чего фронт идет дальше на восток, он там существует над Иркутской областью. И на той территории, где нет пожаров, фронт восстанавливается, и там идут нормальные дожди.

Однако одной из причин того, что топит Тулун (и не только) они не являются. Фронтальные дожди не дают настолько сильных осадков. Скорее, это связано с выходом южного циклона, с юга, из Монголии. Обычно они и топят.

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