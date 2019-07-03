Вернутся ли в Красноярск старинные колокола?

В Сибири колокола были особенными. Их отливали по специальным государственным программам, их жертвовали цари. И они сыграли здесь свою особую роль.

Помимо церковной функции колокола в Сибири выполняли и миссионерскую работу: коренным сибирякам было известно понятие звона (вспомним шаманские колокольчики!), и когда миссионеры начинали звонить в колокола, то звон, слышимый на большой территории воспринимался как что-то родное, свое. Православная Церковь никогда не воспринимала звон как музыку. Колокольный звон был частью богослужения, а также им отмечали различные события в церковной и общественной жизни. Он стал выражением церковных и государственных праздников, дней памяти военных побед – все отмечалось целодневными и даже трехдневными звонами. И, конечно, в случае беды звучал набат, который имел свои особенности при нападении врагов, во время пожаров и снежных бурь. До революции люди умели «читать» колокольный звон, сейчас, к сожалению, разучились.

По звону народ определял, где встречают Владыку, куда понесли икону, где проходит венчание, где - отпевание, и кого отпевают: мужчину или женщину, мирянина или священника. В общем, это была целая культура.

Красноярский колокол-гигант весом 1150 пудов разбили в 30-е годы прошлого века. Фото: из личного архива Алексея ТАЛАШКИНА

Надписи на колоколах - это летописи храма и города, в 19 веке они были обширные, рассказывали историю создания колокола, сведения о благодетелях, содержали духовные призывы. Каждый колокол мог иметь свой индивидуальный декор, свою надпись.

В 19 веке на территории Енисейской губернии работали два колокольных завода, Енисейский и Красноярский.

Были в Сибири и европейские колокола, и восточные, но сохранилось их очень мало – на данный момент известно не более трёхсот.

В 1868 году по поручению епископа Енисейского и Красноярского Никодима был проведена опись колоколов Енисейской епархии, в которой зафиксированы сведения по каждому храму. Так, в Воскресенском соборе на тот момент имелось 2042 пуда колоколов, а во всём Красноярске – 4630 пудов.

Мы поставили задачу найти красноярские колокола, но подписанных местными мастерами изделий найти пока не удалось. В Красноярске и пригородах обнаружены семь колоколов предположительно красноярского литья, поиски продолжаются.

Отдельная история – колокола-гиганты, они были во многих сибирских городах. Был свой 1000-пудовый колокол и в Красноярске, 1150 пудов, отлит на месте приглашенным мастером Николаем Чарышниковым в 1854 году, больший по размеру колокол был только в Иркутске. Все семь колоколов-гигантов были разбиты, сегодня восстановлены только два: в Тобольске, 25 тонн, и в Томске, 16 тонн – он отлит к 400-летию города. Оба доступны для посещения и фотографирования.

Большой колокол всегда был предметом гордости горожан, его голос безошибочно узнавали, он звучал в самых торжественных случаях.

Сейчас Красноярск готовится к 400-летию, было бы хорошо отлить заново уникальный колокол, как это сделали в Томске.

В Енисейске, к сожалению, к 400-летию города о колоколах не успели подумать, хотя есть описания, и их можно было бы восстановить.

В числе уникальных колоколов прошлого те, что имели свои собственные имена. Таких в Сибири было два: в Барнауле колокол Николай, названный в честь царя, который его пожертвовал, в Енисейске – колокол Аверкий, 700 пудов, в честь купца Матонина, так супруга увековечила его память.

Этим летом в Новосибирске мы отольем точные копии 22 разбитых колоколов Сибири. Финансируемый Фондом президентских грантов проект «Вернем колоколу голос» реализует храм во имя Михаила Архангела и Сибирский центр колокольного искусства. В рамках проекта будут скопированы и три колокола из Красноярска – из Барабаново и два из музея МЧС Красноярска. Возможно они были отлиты на Красноярской земле.

Все они отправятся в родные приходы, а дубликаты копий останутся в Новосибирском Музее колокольного звона.

Однажды потерявший голос колокол со сколами и трещинами отремонтировать очень трудно, и проще отлить копию, повторив не только размеры и форму, но и химический состав металла. Осенью прошлого года мы провели четыре экспедиции и исследовали колокола, запланированные к отливке, а сейчас мы располагаем базой из 70 3D-копий колоколов дореволюционного сибирского литья.

11 июня 2019 года в Новосибирске был освящен колокололитейный цех. Спустя несколько часов была совершена первая в этом цехе отливка небольшого подбора из пяти колоколов.

К сожалению, современные колокола уступают старинным. Но со временем звучание колокола становится лучше, они «раззваниваются» с годами. Это связано с тем, что из металла уходит напряжение, и звон становится мягче.

Когда мы говорим об архитектуре храмов, надо помнить, что колокольня – это ещё и музыкальный инструмент, а колокольный звон на Руси называли гласом Божиим. Поэтому восстановление колокольного искусства в Сибири невозможно без потребности каждого из нас вслушаться в звучание колокола и расслышать в нём сокрытые голоса прошлого.