Остров невезения? Вышка Матч ТВ переезжает с набережной на Татышев

Вышка Матч ТВ в Красноярске переберется из центра на остров Татышев. Появившись на днях, эта новость вызвала в соцсетях ожесточенные споры.

За счет города

Напомним, эффектную, бьющую в небо световыми лучами конструкцию выстроили на левобережной набережной в феврале. Как раз к Универсиаде. А после завершения Игр возник вопрос: куда ее теперь? Внушительное сооружение с видом на Енисей и Коммунальный мост оказалось вроде и не к месту.

Сначала студию обещали передать одному из местных телеканалов. Но спустя несколько месяцев все переиграли: она переезжает на остров Татышев.

Рабочие уже разбирают конструкцию. А в августе перевезут на новое место и смонтируют. Как выяснилось, вышку передали МАУ «Центр реализации социальных проектов». То есть все работы – за счет города, подтвердили в пресс-службе мэрии. В какую сумму обойдется переезд, пока не озвучивается. Но, понятно, что деньги серьезные.

Куда же они пойдут? Трехэтажную вышку обещают осмотреть и (при необходимости) провести ее косметический ремонт. А дальше – ее определят на новое место, неподалеку от визит-центра. Где именно она расположится, тоже вопрос.

Место еще определяют

- Сейчас ведутся изыскательские работы, - пояснили в пресс-службе городской администрации.- Несмотря на то что вышка – это временное сооружение, установлена она должна быть прочно. Так, чтобы под ней не «плавал» грунт и так далее. Поэтому ждем результатов обследования территории. И только после этого сможем указать конкретное место, где будет находиться студия.

Между тем в «ЦРСП» утверждают: вышка на острове Татышев станет новой достопримечательностью, знаковым местом для красноярцев и гостей города.

- Нашему центру она передана по договору хранения, - говорит пресс-секретарь «ЦРСП» Екатерина Суворова. – А поскольку мы находимся на острове Татышев, проще следить за состоянием конструкции, если она располагается на нашей территории.

Чем же она будет привлекательна? По периметру строения обещают смонтировать плазменные 3D-экраны и транслировать фильмы о достопримечательностях Красноярска.

- Кроме того, вышка будет стоять в том месте, откуда открывается хороший вид на Енисей и на город. Вечером здесь можно будет полюбоваться на подсвеченные мосты, Коммунальный и вантовый, КИЦ и БКЗ, - продолжает Екатерина Суворова. – Правда, насколько она будет доступна, еще решается. Потому что вышка достаточно узкая в плане подъема. Тем не менее хочется, чтобы она стала еще одной точкой притяжения, где можно расслабиться, насладиться живописным видом.

Больше построек, меньше деревьев?

Повторимся: новость об очередном строительстве на острове Татышев соцсети встретили, мягко говоря, без восторга. Мол, лиха беда начало, скоро на острове живого места не останется. Да и идею превратить студию в «проектор» фильмов о Красноярске или «видовку» многим кажется сомнительной.

Вот только несколько мнений из соцсетей:

- Фишка этой башни была в месте – на берегу Енисея, на возвышении. А кому она на острове нужна?! Элементарно, с Татышева никогда такого вида не будет.

- Ради интереса, перенос студии – это сколько миллионов? Ну, между нами…

- Поставили бы ее на водозаборе. Если подсветить, будет на маяк похожа.

- Зачем 3D-экраны на вышке? Всем прохожим будут специальные очки выдавать? И что можно увидеть с высоты пяти метров на Татке? Там тополя в два раза выше. Или будет вырубка?

- Кому вышка нужна на Татышеве? Оставьте хоть часть городской природы в покое. Оголили там все, что можно, натолкали каких-то неясных построек.

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