2019-07-17T11:44:23+03:00
Общество

Я на тебе никогда не женюсь! Красноярец после ссоры с невестой порвал паспорт у ЗАГСа

Теперь его ждет суд за ложный донос
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Я на тебе никогда не женюсь! Красноярец после ссоры с невестой порвал паспорт у ЗАГСаЯ на тебе никогда не женюсь! Красноярец после ссоры с невестой порвал паспорт у ЗАГСаФото: Светлана ВАЛИУЛИНА
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Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба… сорвалась у 22-летнего жителя Красноярска. Молодой человек в пух и прах рассорился с невестой и решил: все, хватит, как говорится, развод и девичья фамилия. Заявление в ЗАГС, документы и паспорт в порыве гнева разорвал. Правда, когда эмоции улеглись, перепугался – свадьба-то уже организована: гости приглашения получили, платье любимая купила, помирились опять же. Как теперь объяснять, что документов нет? И решил молодой человек выкрутиться с помощью… полиции. Пришел в дежурную часть с заявлением. Дескать, так и так на улице неизвестный выхватил сумку с там документами и убежал. Позже мужчина нашел сумку, но все документы в ней были разорваны.

- Сотрудники полиции провели комплекс розыскных мероприятий и пришли к выводу, что мужчина недоговаривает всей правды, - рассказали пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Невеста подтвердила: разругались, и жених грозился порвать заявление в ЗАГС. Позднее и парень сознался.

- Решил пойти в полицию, - объяснил он, - потому что испугался – паспорт-то порван. За это вроде наказывают.

Обманув полицейских, жених, впрочем, как-то упустил из вида немаловажную деталь: за ложный донос также предполагается ответственность – уголовная. И об этом его, кстати, предупредили. Когда все выяснилось, на парня завели уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК России (заведомо ложный донос). Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Суд состоится в ближайшее время. Одно хорошо: документы молодой человек восстановил, и свадьба все-таки состоялась.

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23-летняя девушка мечтала о семье и готовилась к походу в ЗАГС со всей серьезностью. Пока проснувшись однажды утром, не обнаружила: жених исчез, причем с вещами. И но не только своими – вместе с ним пропали обручальные кольца, ноутбук и 55 тысяч рублей, накопленных на свадьбу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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