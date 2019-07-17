Дорогие металлурги Красноярского края!

Хочется от всей души поздравить вас с профессиональным праздником. Вы – опора огромной страны. Гордость для своих семей и всех жителей нашего большого края. День металлурга – праздник сильных и мужественных людей, которые преодолевают трудности, приносят пользу не только развитию Красноярского края, но и всей России. Наше предприятие также вносит посильный вклад в процветание родного края. Коллективом экспедиции открыто и разведано одно из крупнейших в стране Олимпиадинское золоторудное месторождение, оценены запасы таких известных месторождений, как Ведугинское и Титимухта, создана и поддерживается сырьевая база россыпной золотоносности на севере Енисейского кряжа. Экспедиция освоила сложнейшие высокопроизводительные технологии буровых работ.

Нашим работникам не понаслышке знаком тяжелый труд на благо страны. Поэтому в этот день нам хочется пожелать всем металлургам и членам их семей здоровья, семейного благополучия. Пусть в вашей работе будет меньше разочарований и больше побед. С праздником вас!

С уважением, начальник Северной геологоразведочной экспедиции Дмитрий Архипов.