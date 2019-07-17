В Красноярске объявлена регистрация на Фестиваль семейной рыбалки

Фестиваль семейной рыбалки «Правда, клюет!» состоится 27 июля 2019 года на озере-парк «Емельяновское». Уже третий год радио «КП» проводит его совместно с сетью экипировочных центров Браконьеров.NET, чьи опытные сотрудники организовывают рыболовный турнир.

Те, кто уже был с нами, знают, что это весело и интересно, а специально отвечаем на 5 вопросов о Фестивале

1. Что такое Фестиваль семейной рыбалки?

Это время, проведенное на свежем воздухе весело, интересно и с пользой. Вы рыбачите на берегу озера, ваши дети могут в это время быть с вами или участвовать в играх и мастер-классах неподалеку. В конце – церемония награждения, где самые удачливые или самые опытные рыболовы торжественно объявляются победителями в самых разных номинациях, получают аплодисменты и сувениры от организаторов.

2. Как зарегистрироваться на фестиваль?

Регистрируются только рыболовы, болельщикам не нужна регистрация!

Отправьте с 17 июля 2019 года письмо - заявку на электронную почту konkurs_kp@mail.ru

Обязательно укажите тему «Фестиваль семейной рыбалки», ваше имя, фамилию, дату рождения, контактный телефон для связи.

ВАЖНО!

Если вы – семья, и будете участвовать и в личном, и в семейном зачетах, напишите в заявке ФИО всех членов семьи, которые будут ловить рыбу, каждый на свою удочку.

3. Внимание, количество участников фестиваля ограничено!

Успели вы или нет, вам сообщат ответным письмом или смс на ваш номер в течение суток с момента получения вашего письма.

4. Сколько стоит участие?

Стоимость участия в Фестивале – это входной билет в озеро-парк «Емельяновское». Всю пойманную рыбу вы забираете с собой!

Стоимость билета в парк - 400 рублей. Для детей до 7 лет – бесплатно, c 7 до 12 – 200 рублей (возьмите с собой свидетельства о рождении).

В стоимость входит:

- пребывание на территории озера-парка «Емельяновское» с 07:30 до 20:00 27 июля 2019 года.

- Ловля рыбы в местах, отведенных для Фестиваля семейной рыбалки на территории Парка; рыба, пойманная зарегистрированными участниками в период с 09:30 до 12.30 27 июля 2019 года;

- Участие в конкурсных и развлекательных мероприятиях 27 июля 20198 года на территории озера-парка «Емельяновское» в рамках Фестиваля семейной рыбалки.

5. А рыба есть?

Будем надеться! Говорят, в озере есть карп, толстолобик, карась.

6. Кто побеждает? Какие есть номинации?

«Самый большой улов» в личном и семейном первенствах

И по номинациям:

«Самая крупная рыба»

«Ветеран рыбалки»

«Юниор рыбалки»

«Ты - морячка, я - моряк. Семейный образ» (костюмы).

«За волю к победе» (наименьший улов по весу)

Леди-рыбалка (самый большой улов среди дам)

Внимание!

Все подробности Фестиваля на http://fish.kp.ru и группе https://vk.com/krskkpfish

Положение (раздел Документы)

Телефон для справок 89607618651, Варвара.