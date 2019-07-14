Красноярский край окутал смог от лесных пожаров

Красноярцы жалуются на густой смог, окутавший город. Из-за серой дымки дома стоят, как в тумане. На небе ни облачка, но солнца не видно. Невозможно дышать из-за едкого запаха гари. Многие жители связывают это с вредными выбросами. Но подобная ситуация не только в краевом центре. За пределами города такая же история. На дымку жалуются и в районах края.

- Спасла сегодня с открытым окном, проснулась от невозможного запаха гари, - жалуется Валентина, жительница поселка Абан. – Испугалась даже, думала, что горим. Вышла во двор, а в бассейне детском плавают черные хлопья. Все, как в тумане.

В Абанском районе 13 июля потушили крупный пожар, но дымка остается до сих порФото: Ирина КИРШЕВА

По данным Гидрометцентра в Красноярске и районах края из-за смены направления ветра на северо-восточное и произошло задымление атмосферного воздуха. Это результат пожаров на севере края и Иркутской области. Они действуют на расстоянии 700-800 километров от краевого центра. Север края, где сейчас самая «горячая» обстановка, уже несколько недель находится под влиянием антициклона. Там установилась сухая и жаркая погода, дождей нет, но гремят сухие грозы.

По информации Лесопожарного центра на утро 14 июля зафиксировано 80 очагов возгораний в лесах на площади 270 тысяч гектаров. Большинство из них действует в труднодоступных территориях Эвенкийского, Кежемского и Богучанского районов. Угрозы населенным пунктам нет. На севере края сформирована масштабная группировка сил и средств. Общая численность более 1300 человек и 140 единиц техники. Специалисты и техника постоянно перебрасываются с ликвидированных пожаров на действующие. В основном работы по тушению возгораний в лесах проводятся ручным способом – проводится отжиг естественных рубежей. При возможности в районы тушения пожаров доставляется наземная техника.

Карта лесных пожаров Фото: Лесопожарный центр

Также для искусственного вызывания осадков на территории Красноярского края применяют специальный самолет-зондировщик Ан-26.

- В Красноярском крае принимаются беспрецедентные меры для ликвидации лесных пожаров, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов. - В рамках межрегионального и внутрибазового маневрирования привлечены специалисты краевого Лесопожарного центра, федерального резерва, авиапожарные из соседних регионов, активную помощь оказывают арендаторы лесных участков. Специалисты региональной диспетчерской службы лесного хозяйства в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию. Основная причина возгораний – сухие грозы.

Но за городом тоже все в дымкеФото: Мария МИШКИНА

Добавим, что с начала недели в регионе ликвидировано более 40 лесных пожаров на площади более 44 тысяч гектаров. В Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС, поэтому доступ людей в леса ограничен.

Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Красноярске организован мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По результатам исследований 13 июля превышений гигиенических нормативов по содержанию вредных частиц в атмосферном воздухе по основным показателям не зарегистрировано. Содержание оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, взвешенных частиц фракции РМ10, аммиака, сероводорода в норме. Но содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 (это мелкая пыль) превышает гигиенический норматив до 1,6 раз.

Во время задымления нужно принимать определенные меры.

Такой вид на платформе Пугачево, МининоФото: Мария МИШКИНА

- Дым наиболее опасен для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, маленьких детей, беременных женщин, - предупреждают в ГУ МЧС по Красноярскому краю. - Наиболее чувствительны к дымовой завесе люди, страдающие заболеваниями легких и носоглотки, астматики, те, кого мучают хронические гаймориты, фронтиты, трахеиты и бронхиты. В такой ситуации медики не рекомендуют выходить без особой нужды на улицу, а утро и день проводить в хорошо кондиционированном помещении. Кондиционер, не только охлаждает воздух, но и фильтрует его, улавливая частички гари. Старайтесь больше пить воды, не употреблять алкоголя, носите продуваемую одежду, не надевайте галстуки и не затягивайте пояса и ремни. Кроме того, при сильном запахе закройте все окна и двери, и проложите возле щелей влажные полотенца.

Красноярцам советуют реже выходить из домаФото: Ирина КИРШЕВА

ВАЖНО

По телефону «горячей линии» ГУ МЧС Красноярского края можно оставлять информацию о действующих природных пожарах, а также о сжигании сухой травы и мусора - 8(391)266-12-56.

Про возгорания в лесу сообщайте на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00, можно отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Обо всех нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать по телефону горячей линии министерства +7(391) 21-21-706.

Красноярское море Фото: соцсети

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